Казахстан, а не Россия, был последней республикой, покинувшей Советский Союз

Выдуманный журналист Борат Маргарет Сагдиев назвал бы сатирой то, что прозвучало как сатира, но весь СССР в течение четырех дней состоял только из Казахской ССР. Это потому что КазахстанРоссия, а не Россия, была последней отколовшейся территорией бывшего Советского Союза.

Более того, его столица была местом подписания Алма-Атинского протокола, по которому лидеры бывшего Советского Союза согласились формально распустить Советский Союз 21 декабря 1991 года, когда было образовано Содружество Независимых Государств. Спустя несколько дней Советский Союз официально прекратил свое существование как суверенное государство, а Казахстан стал международно признанным независимым государством.

Распад Советского Союза

Истоки этого странного поворота событий восходят к 30 декабря 1922 года, когда революционные большевики, свергнувшие Временное правительство России, создали социалистическое государство и присоединились к России со своими соседями, чтобы сформировать Советский Союз под его первым лидером Владимиром Лениным. . Среди них была Казахская Автономная Советская Социалистическая Республика, которая оставалась независимой республикой Советского Союза в составе РСФСР с 1920 по 1936 год.

Затем она существовала как Казахская Советская Социалистическая Республика с 1936 по 1991 год. Имея площадь 2,7 миллиона квадратных километров (1,05 миллиона квадратных миль), она была второй по величине республикой в ​​Советском Союзе после Советского Союза России. Ее столица Алма-Ата – сегодня Алматы – была местом подписания тех протоколов, которые положили конец Советскому Союзу.

Распад Советского Союза должен был наступить надолго. Говорят, что коммунистическая власть лежала в постели несколько лет к тому времени, когда к власти пришел пятидесятичетырехлетний Михаил Горбачев в качестве восьмого и последнего лидера Советского Союза. Экономически он не мог конкурировать с Западом, и Горбачев считал, что реформа необходима, чтобы выжить.

Это включало его политику политической открытости, известную как «гласность», которая принесла новые свободы и демократические выборы. и «перестройка» или «экономическая реконструкция», которая ослабила государственный контроль над экономикой и даже позволила ограничить частное предпринимательство.

Исторические изменения принесли Горбачеву новую премию мира время Журнал объявил его «Человеком десятилетия». Однако вместо решения проблем Советского Союза действия ускорили его распад.

Роспуск Варшавского договора

Когда Советский Союз ослабил хватку над своим народом, многие из советских государств-сателлитов начали отделяться. Польша и Венгрия первыми отвергли свои коммунистические правительства. Вскоре после этого Чехословакия и Болгария также отделились, а 9 ноября 1989 года в контролируемой коммунистами Восточной Германии пала Берлинская стена. В отличие от 1956 года в Будапеште и 1968 года в Праге, Советская Красная Армия не вмешивалась – вместо этого Горбачев отказался вмешиваться.

Коммунистическое правление Румынии также закончилось в декабре 1989 года короткой, но кровавой революцией, которая даже привела к революции. Судебное разбирательство и последующее исполнение Диктатор Николае Чаушеску с женой Еленой. И снова Советы предпочли не выступать в роли посредника.

Сегодня все эти бывшие советские сателлиты являются частью НАТО, что казалось невозможным всего несколько лет назад.

падение советского союза

Спустя всего несколько месяцев после того, как Варшавский договор Первоначально распущенная, Литва провозгласила полунезависимость от Советского Союза, а вскоре к ней присоединились Эстония и Латвия. Лидеры трех прибалтийских государств утверждали, что они были незаконно вынуждены присоединиться к Советскому Союзу в 1940 году во время Второй мировой войны. Тем не менее Советский Союз продолжал упорствовать, и 18 августа 1991 года сторонники жесткой линии коммунистов поместили Горбачева под домашний арест.

Однако их переворот провалился после того, как массы сплотились вокруг Бориса Ельцина, который в основном вышел из Коммунистической партии годом ранее и позже стал первым президентом Российской Федерации. Через несколько месяцев Советский Союз, который когда-то считался самой могущественной державой в мире, начал распадаться. Грузия уже провозгласила свою независимость, через несколько дней после переворота последовала Украина, за ней следуют Беларусь, Молдова, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Армения, Азербайджан и Туркменистан.

К декабрю именно СССР был большим днем только придумано Российская СФСР и Казахская СФСР. 8 декабря представители Беларуси, России и Украины встретились в Бресте, Беларусь, и заявили, что Советского Союза больше не существует. Четыре дня спустя, 12 декабря, Россия вышла из союза, оставив только Казахскую ССР в качестве единственного члена Советского Союза.

Таким образом, за четыре дня, до 16 декабря, карты мира показали бы, что Советский Союз находился только на территории нынешнего Казахстана. Но у этой истории есть финальное, заслуживающее внимания развитие. Это связано с тем, что в то время как Казахстан официально отделился, Советский Союз не был формально распущен до 26 декабря 1991 года, что означает, что в те 10 дней это была безземельная страна.

Горбачев официально подал в отставку в качестве президента СССР днем ​​ранее, 26 декабря, перед тем, как покинуть свой пост, чтобы Ельцин вступил в должность.

«В связи с ситуацией, сложившейся в результате образования Содружества Независимых Государств, я прекратил свою деятельность в качестве Президента СССР», – сказал Горбачев в своем последнем официальном выступлении.

«Возобладала политика демонтажа этой страны и демонтажа государства, в которой я не могу участвовать», – добавил он. «Сейчас мы живем в новом мире. Холодной войне и гонке вооружений положен конец, равно как и безумная милитаризация страны, которая нанесла вред нашей экономике, общественному отношению и морали. Старый порядок рухнул до того, как новый заказ успел заработать ».

Спустя несколько мгновений над Кремлем в последний раз спустили красный флаг Советского Союза и подняли трехцветный флагшток Российской Федерации. Но фактически Советский Союз прекратил свое существование пять дней назад – не в Москве, а в Казахстане.

Питер Сучиу – писатель из Мичигана, который внес вклад в более чем сорок журналов, газет и веб-сайтов. Он регулярно пишет о военном стрелковом оружии и является автором нескольких книг о военных беретах, в том числе Выставка военных головных уборов, доступно на Amazon.com.

рисунок: Wikimedia Commons