Какие компании уйдут из России, а какие останутся? вот смотри

Более 500 компаний прекратили работу в России, и столько же вышли из

Франкфурт, Германия. Более 500 компаний прекратили работу в России и столько же ушли.

Согласно базе данных Йельского университета, еще 151 «сдерживают», 175 «покупают длинные позиции» и 230 «копают». Китайские компании занимают видное место в последней категории.

Вот взгляд на некоторые западные компании, которые решили остаться или покинуть Россию:

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Volkswagen в пятницу закрыл сделку по продаже своего российского бизнеса, в том числе своего завода в западном городе Калуга с 4000 сотрудников, компании, поддерживаемой российским дилером Avlon.

Соглашение было отложено на несколько месяцев из-за судебного иска со стороны российского автопроизводителя ГАЗ. Она производила автомобили по контракту с VW, пока партнерство не закончилось тем, что немецкая компания называет взаимным соглашением в мае 2022 года.

Несмотря на то, что Volkswagen избавился от своего бизнеса в России, ему все еще приходится иметь дело с судебными исками.

— Владелец вкусного KFC! Бренды ушли из России в марте 2022 года, а некоторые рестораны были переименованы в Rostic’s, бывший бренд постсоветской эпохи.

«Рабочие приветливы, как и раньше», — сказал Тимофей Сосновский, 33-летний учитель на недавно вновь открывшейся площадке в Москве, где люди рылись в знакомых ведрах с курицей в красно-белую полоску и коробках с монетами. «На самом деле я не почувствовал никакой разницы между KFC и Rostic».

Австрийская лесопромышленная компания Mondi все еще ожидает одобрения после достижения в августе соглашения о продаже своих активов, в том числе крупного комбината в северном городе Сыктывкар, за 95 миллиардов рублей (1,5 миллиарда долларов) миллиардеру Виктору Харитонину Augment Investments Group.

Он также не получил одобрения после того, как в декабре Gotek Group согласилась купить у Mondi три небольших упаковочных предприятия.

— Другая лесопромышленная компания Stora Enso продала свои упаковочные заводы местной администрации, но все еще ожидает одобрения на продажу двух небольших российских лесозаготовительных предприятий.

— Итальянская электрогенерирующая компания Enel согласилась частично продать свои электростанции российской нефтяной компании Лукойл, которая находится под санкциями США с 2014 года, когда Россия захватила украинский Крым.

Обслуживание

— Burger King, принадлежащий ресторану Brands International, и Carl’s Jr., принадлежащий CKE Restaurants, по-прежнему открыты в Москве. Ни одна из компаний не ответила на вопросы, отправленные по электронной почте.

В прошлом году глава RBI International Дэвид Шеер заявил в письме сотрудникам, что концессионные соглашения не позволяют заставить местного оператора закрыться, пока компания пытается продать свою 15-процентную долю в российском СП. Среди ее партнеров было инвестиционное подразделение государственного банка ВТБ.

«Нет никаких юридических положений, позволяющих нам в одностороннем порядке изменить договор. Именно поэтому вы можете увидеть, что другие бренды в России с аналогичными структурами продолжают работать на рынке», — сказал он.

Любая прибыль передается Агентству ООН по делам беженцев.

— Продукция итальянской компании по производству напитков Campari Group, производящей знаменитый напиток Aperol, по-прежнему доступна в России.

Компания заявила, что прекратит рекламу и сократит бизнес до уровня, достаточного для оплаты труда 118 сотрудников в России. Он не ответил на запрос о комментариях по электронной почте.

— Titan International, производитель шин для сельскохозяйственных тракторов из Куинси, штат Иллинойс, сохранил за собой контрольный пакет акций своего завода в Волгограде на юго-западе страны.

Генеральный директор Пол Ритц заявил на телефонной конференции с аналитиками, что завод в России «удовлетворяет критическую потребность в глобальной цепочке поставок продуктов питания и сельскохозяйственной продукции». «Мы продолжаем работать и соблюдаем все применимые санкции», и «денег нет, денег нет».

Он сказал, что компания не поставляет российскому правительству или военным.

— Турецкая компания Anadolu Efes запустила в России новые продукты, в том числе энергетический напиток и безалкогольное пиво, согласно отчету о прибылях и убытках за первый квартал.