Зрители могли заметить аббревиатуру незнакомой страны на Олимпийских играх в Токио: ROC.

Что такое Олимпийский комитет России?

В любом случае, кто такая Китайская Республика? Имеется в виду Олимпийский комитет России.

Китайская Республика такая же, как Россия?

Ну вроде. Россия получила двухлетний запрет Всемирного антидопингового агентства из-за ее спонсируемой государством допинговой программы. В период с 17 декабря 2020 года по 17 декабря 2022 года ни один спортсмен не может представлять Россию на Олимпийских играх, Паралимпийских играх или чемпионатах мира.

Изначально запрет был рассчитан на четыре года, но Спортивный арбитражный суд понизить это до двух лет. Государственная допинговая программа была открыта в 2016 году и включала не менее 15 призеров Олимпийских игр 2014 года, которые проводились в Сочи, Россия.

Спортсмены, соревнующиеся под обозначением Китайской Республики (КР), не могут носить российский флаг или любой другой национальный символ на своей форме. Если на их форме написано «Россия», они также должны включать «Нейтрального спортсмена» или эквивалент такого же размера.

Когда спортсмен ОКР выигрывает золотую медаль, гимн России исполняться не будет. Ранее в воскресенье Виталина Бацарашкина выиграла первое золото Китайской Республики в Токио в стрельбе из пистолета на 10 метров. Она пела музыку из фортепианного концерта № 1 Чайковского, который также будет разыгрываться для других золотых медалей в Китайской Республике.

Будет ли Россия участвовать в Олимпийских играх 2022 года в Пекине?

Китайская Республика будет соревноваться вместо России на зимних Олимпийских играх в Пекине в феврале 2022 года. Россия также подверглась санкциям в связи с Олимпийскими играми в Пхенчхане 2018 года, поскольку спортсмены считались «олимпийскими спортсменами из России».

Если не будут введены новые санкции, традиционный оркестр из России, включая его флаг и национальный гимн, вернется на Олимпийские игры 2024 года в Париже.