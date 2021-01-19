Как альпинисты впервые достигли вершины К2 зимой

Команду Нимсдая из шести альпинистов возглавлял Борха, бывший солдат Непала и оператор британского спецназа, который после ухода из армии штурмовал сцену скалолазания в 2019 году, когда он поднялся на все 8000-метровые вершины за шесть месяцев и шесть дней, уменьшив Более семи лет мирового рекорда.

Пурджа – Магар, а не шерпа, но он собрал команду из пяти альпинистов-шерпа. В состав команды входили Гельен Шерпа, который поднялся на несколько вершин в Гималаях с Пурджей в 2019 году, и Мингма Дэвид Шерп, известный тем, что спас 52 альпиниста со скал Эвереста за один сезон в 2016 году.

Мингма Джи, альпинист-шерп, который поднялся на Эверест пять раз, К2 дважды и поднялся на все 8000-метровые вершины, прежде чем ему исполнилось 30 лет, возглавлял отдельную команду альпинистов-шерпов.

Вместе они и группа местных пакистанских носильщиков перевезли 70 лагерных палаток, шесть обеденных палаток и 30 специально разработанных высотных палаток для захватывающей недельной экскурсии более 60 миль по льду в базовый лагерь на высоте почти 17000 футов. Они также упаковали тысячи метров веревки, десятки снежных шипов, каменные бетонные плиты, дополнительный кислород и керосин, 360 фунтов мяса и 400 фунтов шоколада, печенья и энергетических батончиков.

Еще до их прибытия было решено, что все альпинисты в базовом лагере этой зимой будут следовать стандартному маршруту Абруцци. 26 декабря Борджиа и его команда набили свои сумки веревками, палатками и четырьмя днями еды и поднялись по 40-градусному склону в Лагерь 1 на высоте 20 013 футов, чтобы начать свой первый четырехдневный курс на большой высоте для акклиматизации. Для условий. На следующий день они перебрались во второй лагерь на высоте 21 982 фута, где разбили палатки под выступами скал, чтобы обеспечить небольшое укрытие от воющего ветра.

28 декабря Радио Борга написало в Твиттере. Команда Mingma G была занята установкой линий на склоне горы, чтобы все команды могли использовать их в зимний сезон. И им нужна была помощь, если они хотели закончить беговые дорожки вплоть до третьего лагеря. Четыре члена отряда Нимсдай много спустились в базовый лагерь, но Пурджа и Мингма Тензи поднялись на высоту 23000 футов, чтобы протянуть им руку помощи. К тому времени, когда все вернулись в базовый лагерь в канун Нового года, пальцы Борджиа замерзли, и к ним присоединились две непальские команды.