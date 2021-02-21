Как журналистские расследования процветали во враждебной России

«Общественность не заботится о том, купил ли я данные или получил их из источника», – сказал Роман Аннен, основатель iStories, некоммерческого российского исследовательского сайта с 15 сотрудниками. В стране, где власти убивают лидеров оппозиции, давайте забудем об этих правилах, потому что эти истории важнее наших моральных правил ».

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Эти ворота в мир Владимира Путина открылись, когда некоторые американские журналисты, освещавшие вмешательство России в выборы 2016 года, опубликовали горячие статьи и темы в Twitter. Они изображают г-на Путина в американском воображении как очень могущественного марионеточного хозяина и всех, чье имя заканчивается на букву «v», в качестве его доверенных лиц. Но настоящие россияне, которые управляют своим положением на обочине легитимности или извне, открыли окна в настоящую Россию г-на Путина. Они обнаружили невероятную личную коррупцию, загадочные фигуры, стоящие за международным политическим вмешательством, и смертоносные, но иногда некомпетентные службы безопасности.

Вот несколько примеров этого откровения:

В настоящее время некоторые средства массовой информации США имеют тенденцию рефлексивно осуждать рост альтернативных голосов и открытых платформ в социальных сетях, рассматривая их только как векторы дезинформации или инструменты Дональда Дж. Трампа. Россия – мощное напоминание о другой стороне этой истории, о способности этих новых платформ бросить вызов одному из самых коррумпированных правительств мира. Вот почему, например, г-н Навальный активно критиковал решение Twitter о запрете г-на Трампа, Связь Это «недопустимый акт цензуры».

Новые российские СМИ, занимающиеся расследованиями, точно так же и в Интернете. И многое из этого началось с г-на Навального, адвоката и блоггера, который разработал метод расследования на YouTube, который больше опирается на световые и мемные форматы этой платформы, чем на документальные фильмы или расследования новостных журналов.

Г-н Навальный не изображает себя журналистом. «Мы используем отчеты о расследованиях как инструмент для достижения наших политических целей», – сказала его помощница г-жа Бевшич. (Одна из норм, которой они не следуют: получить комментарий от цели расследования). На самом деле его отношения с журналистами-фрилансерами могут быть сложными. Большинство из них стремятся сохранить свою идентичность в качестве независимых действующих лиц, а не активистов. Они критикуют его, но также присылают ему свои истории, надеясь, что он продвигает их среди своей большой аудитории, и открыто критикуют их, в свою очередь, за снисходительность к Кремлю.

Об этом новые СМИ узнали и от господина Навального. Многие из них скопировали его технику на YouTube. И он доказал, что некоторые линии можно пересекать. Более того, все они, несомненно, выигрывают от однородности телевизионных сетей. Представьте, сколько YouTube вы бы смотрели, если бы единственными доступными новостными каналами были Fox News, Newsmax и OAN.