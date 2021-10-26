Как загружать неопубликованные приложения Android в Windows 11

Windows 11 может запускать приложения Android, как если бы они были оригинальным компьютерным программным обеспечением, но только некоторые из них официально поддерживаются на момент написания. Однако есть способ загружать неподдерживаемые приложения в Windows 11, аналогично тому, как вы можете устанавливать сторонние приложения на свой телефон Android.

А также Вам понадобится немного вещи, чтобы осуществить это. Сначала ты’ Вы должны быть участником программы предварительной оценки Windows 11 и иметь установленную подсистему Windows для приложения Android. Дополнительную информацию о присоединении к бета-версии можно найти на сайте Рекламный блог Microsoft.

Во-вторых, вы Вам нужно будет установить Android Debug Bridge (ADB) на свой компьютер. мы получили Руководство по установке ADB в Windows 10, и процесс перейдет в Windows 11.

В-третьих, вам нужны APK-файлы приложений, которые вы хотите установить. Вы можете найти его в надежных источниках, таких как APK Mirror, APKPure, F-Droid, Github или форумы разработчиков XDA. Просто убедитесь, что загружали законные (то есть не пиратские) файлы с веб-сайтов, которые, как вы знаете, безопасны. Файлы APK Bootleg могут содержать вредоносные программы или могут размещаться на незащищенных доменах. незаконный .

Наконец, вам также может потребоваться загрузить файл MicroG APK Чтобы использовать приложения, которые проверяют проверку сервисов Google Play. MicroG – это программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое по сути копирует сервисы Google, поэтому вы можете использовать приложения на неподдерживаемых устройствах. Этот шаг не является обязательным. А вы’ Вы должны установить MicroG, выполнив следующие действия, но это необходимо, если вы хотите запускать какие-либо приложения Google или приложения, которые полагаются на проверку в Play Store.

G / O Media может получить комиссию

Убрав эти предварительные требования, давайте загрузим эти приложения. На первый взгляд это может показаться сложным, но, если вы знаете, что происходит, это очень быстро.

Для начала откройте подсистему Windows для Android из меню «Пуск» Windows 11 в разделе «Файл». «Все приложения» Раздел. В окне установки Подсистема Windows для Android найдите и запустите Режим разработчика. открыть “файлы ” Вверху меню настроек, чтобы открыть Android на вашем ПК. Вернувшись в меню настроек, прокрутите вниз и коснитесь “возродить” рядом с параметром IP-адреса (он находится прямо под переключателем режима разработчика). Когда появится IP-адрес, коснитесь “Копировать”. Затем откройте Терминал Windows от имени администратора. перейти к Меню Пуск> Все приложения. Наведите указатель мыши Терминал Windows затем выберите Еще> Запуск от имени администратора. В окне Терминала Windows введите команду adb connect (IP address) Используя IP-адрес из шагов 4 и 5. Он должен выглядеть так: adb connect 1234.5.6.7 Нажмите Enter, чтобы запустить команду. Если все получится, вы должны увидеть “Связаны” [IP address]. “ Теперь мы можем загружать файлы APK, сохраненные на вашем компьютере, для работы в подсистеме Windows Android. Вернувшись в окно Терминала Windows, введите команду adb install за которым следуют путь к папке и имя файла в кавычках. Например, полная команда может выглядеть как adb install “C:com.whatsapp_2.21.21.15-212115005_minAPI16(x86_64)(nodpi)_apkmirror.com” Если все хорошо, Вы увидите «Выполнить потоковую установку» в Терминале Windows после начала установки и «Успешно» после ее завершения.

Вот и все. Приложение установлено на ваш компьютер. Как и другие приложения для Android, вы можете запускать сторонние приложения из меню «Пуск» в Windows 11. Они будут перечислены в разделе «Все приложения». Дважды щелкните, чтобы запустить приложение, и оно откроется в собственном окне приложения.

Если по какой-то причине приложение не работает, попробуйте установить MicroG, как рекомендовано выше. Или вы можете попробовать Запускаем приложение через эмулятор Android в Windows Пока что.

[[[[Разработчики XDA]