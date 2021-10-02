Как изменился теннисный мир со времени последнего BNP?

Несомненно, в марте 2019 года мир был другим.

Поскольку политика и пандемия поглотили нашу жизнь, всегда полезно, чтобы спорт играл роль желанного развлечения.

BNP Paribas Open возвращается в Индиан-Уэллс в понедельник впервые с 17 марта 2019 года. Давайте отложим в сторону остальной мир и сосредоточимся только на мире тенниса. Он также сильно изменился за последний 31 месяц.

Давайте посмотрим на несколько способов:

20 шлема чемпион

Примечательно, что с момента последнего BNP было проведено 10 турниров Большого шлема, и хотя Рафаэль Надаль и Новак Джокович продолжали атаковать старую гвардию, несколько новых лиц зацепились за самое желанное оборудование игры.

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Что касается мужчин, то в последних 10 турнирах Джокович выиграл пять из них, а Надаль – три. Но Доминик Тим, действующий чемпион этого турнира 2019 года, выиграл свой первый шлем, вернувшись домой на US Open 2020. А только в прошлом месяце Даниил Медведев выиграл свой первый чемпионский титул на US Open 2021. Среди этих четырех мужчин только Медведев будет в городе в этом месяце на BNP Paribas Open.

Примечание: 17 марта 2019 года у Роджера Федерера 20 титулов Большого шлема, у Надаля – 18, а у Джоковича – 15.

Как вы можете себе представить, на женском фронте последние 10 турниров были менее предсказуемыми. Победили восемь разных женщин, дважды выиграли Наоми Осака и Эшли Барти. Симона Халеп выиграла Уимблдон-2019 во второй раз в своей карьере, но оставшиеся пять чемпионов выиграли впервые.

Бьянка Андрееску пошла по пути Наоми Осаки годом ранее, выиграв титул BNP, а затем в том же году выиграв US Open 2019. Американка София Кенин выиграла Открытый чемпионат Австралии по теннису 2020 года. Польская звезда Ига Святек выиграла Открытый чемпионат Франции по теннису 2020 года. Чешская звезда выиграла Барбора Крейкова на Открытом чемпионате Франции 2021 года, а всего в прошлом месяце молодая Эмма Радукано из Великобритании выиграла Открытый чемпионат США 2021. Среди этой группы Андрееску, Сватек, Крийкова и Радокано ожидают на BNP Paribas field. open.

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Изменения в первой десятке

Забавно оглянуться назад, как изменился ландшафт на вершине теннисного мира за 124 недели с начала турнира. Обратите внимание на разницу в рейтинге.

Это 10 лучших игроков мира по состоянию на март 2019 года, а также их рейтинг в скобках:

1 – Новак Джокович (1)

2 – Рафаэль Надаль (6)

3 – Александр Зверев (4)

Роджер Федерер (9)

5 – Кевин Андерсон (69)

6 – Кей Нисикори (52 года)

7 – Доминик Тим (8)

8. Джон Иснер (21 год)

9 – Стефанос Циципас (3 года)

10 Марин Чилич (40)

Или, если вы хотите взглянуть на это с другой стороны, вот наша текущая десятка лучших в сравнении с тем, где они были в марте 2019 года в скобках.

1 – Новак Джокович (1)

2 – Даниил Медведев (15)

3 – Стефанос Циципас (9)

4 – Алексей Зверев (3)

5 – Андрей Рублев (102)

6 – Рафаэль Надаль (2)

7 – Марко Берреттини (57)

8 – Доминик Тим (7)

Роджер Федерер (4)

10 – Удочка Каспера (94)

Заметно: Джокович, Надаль, Тим и Федерер не будут играть в этом году на BNP Paribas Open.

Давайте сделаем то же упражнение для женщин, но пока все наоборот. Примечательно, что Кики Бертенс, входившая в десятку лучших игроков 2019 года, ушла из тенниса из-за травмы ахиллова сухожилия. Ее последний соревновательный матч на Олимпийских играх был ранее этим летом.

Наоми Осака (7)

2 – Симона Халеп (15 лет)

3 – Петра Квитова (11)

4 – Слоан Стивенс (63)

5 – Каролина Плишкова (3)

Элина Свитолина (6)

7 – Кики Бертенс (на пенсии)

8. Анжелика Кербер (14)

9 – Арина Сабаленко (2)

10 – Серена Уильямс (40)

А теперь против тогда, включая ослепительные прыжки Святека и Крейчиковой.

1 – Пепельная вечеринка (12)

2 – Арина Сабаленко (9)

3 – Каролина Плишкова (5)

4 – Ига Святек (125)

5- Барбора Крижикова (207)

Элина Свитолина (6)

Наоми Осака (1)

8 – София Кенин (33)

9 – Гарбин Мугуруза (20 лет)

10 – Мария Скари (41)

Заметно: Барти, Осака и Кенин не сыграют на BNP Paribas Open в этом году.

Добро пожаловать на вечеринку

И, конечно же, есть некоторые известные лица, которых не было в профессиональных теннисных кругах в 2019 году, а теперь они станут фаворитами фанатов.

В частности, американка Коко Гауфф, которая собиралась дебютировать на BNP Parabis Open в 2020 году, прежде чем он был отменен. На этой неделе она наконец-то получит свой шанс, и она сделает это как лучший американец на поле, как 19-й игрок в мире.

Чемпион US Open Радукану и со-финалистка Лейла Фернандес из Канады также дебютируют на BNP Paribas Open.

Что касается мужского фронта, то Карлос Алькарас, молодой испанец, который появился на сцене US Open, впервые выйдет на корт.

Выход на пенсию и отмена выхода на пенсию

Некоторые из самых известных игроков в мире тенниса ушли на пенсию после последнего турнира BNP Paribas Open. Мария Шарапова и Кэролайн Возняцки приостановили свою ракетку в 2020 году, как и Джули Джордж, которая заняла 15-е место на BNP Paribas Open 2019 года.

Что касается мужчин, то заметным отсутствием Брайан Бразерс в парном разряде на BNP Paribas Open впервые за десятилетия не будет. Они также ушли из соревновательного тенниса в 2020 году.

Тогда есть обратная сторона медали. Добро пожаловать на вечеринку, если хотите.

Ким Клиджстерс и Энди Мюррей, двое великих теннисистов всех времен, вышли на пенсию во время BNP Paribas Open 2019 года, но вернулись к активному теннису и в этом году выступят на корте.

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Итак, теннисный мир определенно изменился за последние 932 дня. Появились новые лица, прощание с фаворитами, но все намечается, в этом виде спорта ничего нельзя принимать как должное, потому что все может быстро измениться.

Взять хотя бы россиянина Андрея Рублева: на BNP Paribas Open 2019 он участвовал в плей-офф и проиграл. После этого он смог сыграть в основной сетке как «счастливый неудачник». Он выиграл один матч, а потом проиграл. В этом году Рублев входит в пятерку лучших в мире и, вероятно, станет четвертым семенем после объявления лотереи.

На этот раз удача не нужна.

Шад Пауэрс – спортивный обозреватель The Desert Sun. Вы можете связаться с ним по адресу [email protected]