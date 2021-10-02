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Как изменился теннисный мир со времени последнего BNP?

3 октября, 2021
Boleslava Sokolova

Несомненно, в марте 2019 года мир был другим.

Поскольку политика и пандемия поглотили нашу жизнь, всегда полезно, чтобы спорт играл роль желанного развлечения.

BNP Paribas Open возвращается в Индиан-Уэллс в понедельник впервые с 17 марта 2019 года. Давайте отложим в сторону остальной мир и сосредоточимся только на мире тенниса. Он также сильно изменился за последний 31 месяц.

Давайте посмотрим на несколько способов:

20 шлема чемпион

Примечательно, что с момента последнего BNP было проведено 10 турниров Большого шлема, и хотя Рафаэль Надаль и Новак Джокович продолжали атаковать старую гвардию, несколько новых лиц зацепились за самое желанное оборудование игры.

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