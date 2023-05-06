Как использовать пароль вместо пароля для входа в свою учетную запись Google

Пароли всегда были неизбежным злом, позволяя вам выбирать между слишком простым паролем (чтобы вы могли легко его запомнить) или паролем, достаточно неясным, чтобы быть безопасным, но достаточно сложным, чтобы требовать менеджера паролей.

До сих пор лучшим способом обеспечить безопасность ваших учетных записей было совместное использование пароля с двухфакторной аутентификацией (2FA). Но теперь Google предлагает другой вариант: используйте ключ доступа — безопасные учетные данные, привязанные к PIN-коду или биометрической аутентификации, которые уже использует ваше устройство. Ключ доступа находится только на вашем устройстве, а не в облаке, что делает его еще более безопасным.

Хотите попробовать? Вот как.

В настоящее время вы можете создать пароль на Любое совместимое устройство, включая Windows 10, macOS Ventura (или новее) ноутбуки/настольные компьютеры с Chrome 109, Safari 16, Edge 109 или новее. Если вы настраиваете пароль на мобильном телефоне или планшете, он должен работать под управлением iOS 16 или Android 9 (или более поздней версии). Вы также можете использовать его с любым аппаратным переключателем безопасности, поддерживающим протокол FIDO2.

Вам также необходимо включить блокировку экрана, и если вы хотите использовать свой телефон для входа в другое устройство, например ноутбук, вам также необходимо включить Bluetooth.

Наконец, если у вас есть учетная запись Google Workspace через учебное заведение или работодатель, вы не сможете настроить пароль для этой учетной записи. (Однако вы можете использовать его для любой личной учетной записи Google.)

Ваши устройства Android могут быть автоматически зарегистрированы для паролей.

Вы можете удалить устройство из своего списка паролей, если это тот пароль, который вы создали.

Вы можете удалить только созданные вами пароли.

Если ключ доступа был автоматически сгенерирован Google, вы не можете удалить его — вместо этого вам нужно вывести это устройство из учетной записи. READ Super Rush наконец-то исправил гольф

Да. При желании вы можете вернуться к использованию паролей и 2FA, как и раньше. (Примечание: ключи доступа по-прежнему будут частью учетной записи; они не будут использоваться.)