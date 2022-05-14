Как Каннский кинофестиваль выражает недовольство вторжением России в Украину

Каннский кинофестиваль всегда был политическим и никогда не упускал возможности сделать заявление о государственных делах. Когда Иран запретил режиссеру Джафару Панахи покидать свою страну, его работа «Три лица», премьера которой состоялась на фестивале, была встречена бурными овациями, а на сцене символически поставили пустой стул. Сообщение было громким и четким, и в этом году Канны подтвердили свое сильное недовольство вторжением России в Украину. Читайте также: R Madhavan Rocketry, премьера которого состоится на Каннском кинофестивале, не входит в официальный список.

Забраковав российские фильмы, она отказалась аккредитовать в стране журналистов. Это, однако, идет с всадником. Отрицание ограничивается российскими публикациями, которые не согласны с позицией Кана в отношении войны. Это означает, что это не тотальный запрет. Это будет касаться только тех, кто поддерживает войну режима президента России Владимира Путина.

Не менее важным и интересным будет показ документального фильма литовца Мантаса Квдаравичюса. В апреле он был убит российскими войсками во время съемок в Мариуполе, который подвергался жесткому нападению со стороны России. Его фильм «Мариуполис 2» выйдет в прокат 19 мая.

В пресс-релизе фестиваля отмечалось: «Как известно, литовский режиссер Мантас Квидаравикос, снявший «Пшац» (2011 г.), «Мариуполис» (2016 г.) и «Парфенон» (2019 г.), был арестован и убит российской армией в Мариуполе в начале апреля. невеста Ханна смогла Билобровой, которая была с ним в это время, от перепросмотра отснятого там материала и редактирования его с редактором Mantas Дуней Сычевой, нужно было показать, мы добавили».

В 2016 году Мантас задокументировал повседневную жизнь украинцев, когда над маленькой страной начали сгущаться тучи войны. Он вернулся в Мариуполь в 2022 году, чтобы захватить город, потому что он находился в сильной осаде.

Министерство обороны Украины сообщило о смерти режиссёра 2 апреля, написав в заявлении: «При попытке покинуть Мариуполь литовский режиссёр Мантас Квидаравичюс был убит российскими оккупантами». Директору было сорок пять лет. Литовское информационное агентство «15 минут» сообщило, что его срочно доставили в больницу, но спасти не удалось.

«Мы потеряли известного в Литве и во всем мире новатора, который работал до последнего момента, несмотря на опасность, в оккупированной Россией Украине», — говорится в заявлении президента Литвы Гитанаса Носиды.

Заметка в начале «Мариуполиса 2»: «Знаете, что самое необычное в Мариуполе? Никто из его жителей не боялся смерти, даже когда она была там. Смерть уже была, и никто не хотел умирать напрасно. Люди поддерживали друг друга ценой своих жизней. Они курили и болтали на улице, несмотря на бомбы. Денег не осталось, и жизнь стала слишком короткой, чтобы помнить, поэтому люди довольствовались тем, что у них было, и расширяли свои возможности. больше прошлого или будущего, никакого суждения о чем-либо, ничего не значащего. Рай в аду, нежные крылья бабочки, порхающие близко друг к другу, запах смерти в ее необработанных измерениях. Это было сердцебиение жизни».

Каннский кинофестиваль проходит с 17 по 28 мая.