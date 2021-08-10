Преследование и цензура независимых СМИ и критиков правительства широко распространены в Российской Федерации. Так называемый закон об «иностранных агентах», принятый и повторно расширенный в 2012 году, позволяет Министерству юстиции называть группы или отдельных лиц «иностранными агентами», подвергая их штрафам и преследованиям.

В июле власти России подали иск Семен Симонов, юрист-правозащитникНаблюдательный орган за соблюдением прав человека назвал это дело «мошенническим» в рамках уголовных обвинений, возбужденных в связи с Законом об иностранных агентах, раскрывающим неправомерные действия строительных рабочих.

В том же месяце российские власти фактически закрыли его. Информационное агентство The Project, Посчитал это нежелательной организацией и назначил ее редактора и четырех журналистов “иностранными агентами”. В отчете о проекте возникли вопросы о том, как высокопоставленный российский чиновник приобрел свое состояние.

В марте давний правозащитник Лев Бономарев закрыт Его группа по правам человека в России увеличила штрафы за нарушение закона об “иностранных агентах”.

«У нас здесь большая проблема», – сказал Бономарев в телеинтервью. «Тысячи профессионалов, работающих в моей компании по всей стране … Сейчас мы находимся в ситуации, когда могут быть наложены крупные штрафы».

Когда российские официальные лица проводят ложные параллели между законом об “иностранных агентах”, который они используют для подавления инакомыслия, и американским Законом о звуках, они сильно различаются.

Закон США о регистрации иностранных агентов требует, чтобы отдельные лица и организации раскрывали информацию о своей работе от имени иностранной компании. В России закон «Об иностранных агентах» является одним из основных инструментов правительства для подавления и наказания инакомыслия.

Согласно российскому законодательству, любой, кто получает средства из-за границы, может быть назначен «иностранным агентом», даже если он не работает в направлении иностранной компании. Все известные правозащитные организации в России и многие независимые СМИ были вынуждены зарегистрироваться в соответствии с российским законом о «иностранных агентствах».

Напротив, отчет FARA США охватывает почти всю юридическую фирму и фирму по связям с общественностью. Тем, кто не выполняет заказы иностранной стороны, регистрироваться не нужно.

СМИ, которые передают редакционные решения иностранным правительствам, по-прежнему могут свободно работать в Соединенных Штатах. В мае 2019 года суд США постановил зарегистрировать компанию, транслирующую радио Sputnik российского государственного информационного агентства Росии Секотня, в качестве иностранного агента, поскольку ее редакционное решение было принято правительством России. Но Радио Спутник Продолжает свободно вещать В американских городах, в том числе в Вашингтоне.

«Американский народ имеет право знать, развевается ли иностранный флаг за речью, транслируемой в Соединенных Штатах», – заявил после суда представитель министерства юстиции. «Нас беспокоит не содержание речи, а прозрачность истинной личности говорящего».

Между тем Россия продолжает использовать свой закон, чтобы заставить замолчать критиков и преследовать независимые СМИ. Этим «агентам» грозят рейды полиции, ограничения их деятельности и штрафы. Роскомнадзор, государственный регулятор СМИ России Радио Свободная Европа / Радио Свобода оштрафовано С января более чем на 3 миллиона долларов он замораживал свои банковские счета и несколько раз проверял свои офисы.

Сотрудники RFE / RL сталкиваются с угрозой уголовного преследования и тюремного заключения и продолжают сталкиваться с требованиями маркировки вторжений, призванными сократить количество посетителей магазинов.

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«Свобода выражения мнения, предоставляемая независимыми СМИ, и доступ к фактической и точной информации – это основа процветающего и безопасного демократического общества», – заявил 2 мая госсекретарь Энтони Блинкен.