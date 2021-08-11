Две прыгуны в высоту позировали для совместного фото и обнимались в Токио. Долгожданную золотую медаль завоевала 29-летняя россиянка Мария Ласицкене, а ее постоянная соперница, 19-летняя украинка Ярослава Махушек, завоевала бронзу с прыжком короче четырех сантиметров.

Перед Играми Махучих показал лучший результат в мире в этом сезоне, прыгнув на 206 см, а трехкратный чемпион мира Ласицкене ни разу в этом году не смог преодолеть два метра. Однако именно Ласицкене прыгнул на золото в Токио. Для телезрителей всего мира соревнование двух звезд спорта было захватывающим и вдохновляющим.

Нет ничего удивительного в том, что камеры запечатлели не только буквально взлеты и падения их соперничества, но и то, что произошло дальше. Обладатели золотой и бронзовой медали обнялись, поздравили друг друга и в итоге позировали для фото вместе, что является подходящим выражением истинного олимпийского духа. Не было никаких скрытых мотивов – всего два выдающихся спортсмена вылились победой и искренним азартом.

Но оказывается, они должны были знать лучше. На глазах у миллионов зрителей они должны были вести себя не как дружественные соперники, а как заклятые враги, как представители двух де-факто государств, находящихся в состоянии войны.

В награду за хорошее спортивное мастерство бедняжка Махогани с удовольствием узнала много нового и интересного о себе из социальных сетей и украинских официальных лиц.

Он стал объектом широкомасштабных атак – от обвинений в опрометчивых действиях и демонстрации отсутствия здравого смысла до предположений, которые он передаст России, и до прямых угроз. Спустя несколько часов масла в огонь подлила замминистра обороны Украины Анна Маляр, пообещав вызвать на ковер своенравного юного спортсмена и сообщить о результатах разговора.

Российские пользователи сети ответили своим теперь уже обычным издевательством над Украиной и призвали Ярославу бежать из его родной страны в Россию. Затем к ним присоединились российские политики и пропагандисты, радостно воспользовавшись мощным инструментом пропаганды, который неожиданно бросили им в руки украинские фанаты и официальные лица.