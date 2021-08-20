Как смотреть прямую трансляцию Премьер-лиги на Paramount +, CBS Sports

Пятница, 14:30 (ESPN +)

Впервые два американских тренера встретятся в высшей лиге Европы. Лейпциг Джесси Марч Штутгарт, родился в Нью-Джерси Пеллегрино Матараццо Они знают друг друга с тех пор, как играли друг друга в колледже в 90-х: Марш за Принстон и Матараццо за Колумбию.

Пятница, 22:30 (ESPN2, ESPN Deportes)

Уик-энд MLS начинается с одной из классических игр лиги. «Сан-Хосе» не проиграл в девяти играх с тех пор, как проиграл «Галактике» дома 26 июня, но семь из этих результатов были ничейными. Галактика снова будет здесь в фаворе, но посмотрите, как атакуют землетрясения, произошедшие 17 лет назад. Kid Quill.

Суббота, 9:30 (Paramount +)

CBS Sports TV и прямые трансляции стали новым домом для Серии А в эти выходные в рамках трехсезонного контракта.

Кампания начинается с того, что герой Интер пытается показать, что у него все еще есть огневая мощь после продажи звездного нападающего. Ромелу Лукаку для Челси 135 миллионов долларов. Большая звезда Интера сейчас Лаутаро МартинесИ ему помогли три новых игрока: полузащитники. Хакан Чалханоглу (от соперника Crosstown Milan) и Дензел Дамфриси злоумышленник Эдин Джеко.

Суббота, 9:30 (FS1, Telemundo)

Чтобы изменить темп, взгляните на чемпионат мира по пляжному футболу ФИФА, который стартовал в четверг в России. (Да, в России есть пляжи, но турнир проходит на временном стадионе на 5000 мест, построенном за пределами стадиона «Лужники» в Москве. Вы можете легко положить кучу песка в любом месте, если хотите.)

Соединенные Штаты открыли свой турнир в четверг с ____ против страны-организатора, которую нельзя назвать Россией, как на Олимпийских играх, но все же явно русской. Ник Перейра – лидер США, забивший 80 голов в 103 матчах за карьеру и на скамейке запасных. Совет спортсменов НФЛ.

Суббота, 12:30 (6 ABC, ESPN Deportes, ESPN +)

18-летний американец Джо Скалли Он великолепно сыграл на позиции левого защитника «Менхенгладбаха» в первом матче сезона 1: 1 против мюнхенской «Баварии». «Леверкузен» начал игру с «Юнион Берлин» с ничьей 1: 1.

Прочитайте больше: Остальная часть таблицы Бундеслиги в эти выходные

Суббота, 16:00 (ESPN +)

Как поживает “Барселона” после ухода Лионеля Месси? Мартин Брейтуэйт авторитетно ответил на вопрос в открытии сезона в прошлое воскресенье: два гола и результативная передача. 4: 2 победа над Реал Сосьедад. Это было бы еще одним большим испытанием, но эта победа много значила для меня Blaugrana Закрытые помещения.

Прочитайте больше: Остальная часть расписания испанской лиги на этих выходных

Суббота, 17:30 (Fox29, Fox Deportes)

Матч-реванш в прошлогоднем финале Кубка НБА проходит в трудное время для команды, которая не одерживала победы в последних пяти играх. Между тем, Сиэтл переживает серию побед из трех игр, в которую входят: 6-2 вытаптывание Из арки Тимберс в Портленде в прошлое воскресенье.

Прочитайте больше: Остальная часть расписания MLS в эти выходные

Суббота, 20:00 (FS1, Fox Deportes)

Прошло некоторое время с тех пор, как Дерби на реке Гудзон не видел некоторого волнения. Это может быть. Нью-Йорк ФК упал на третье место на Востоке с поражением от Etihad со счетом 1: 0 в субботу, в то время как Red Bulls, занявшие 10-е место, победили Коламбус 1: 0 в ту же ночь.

»Подробнее: цель Алехандро Бедоя поднимает Аль-Иттихад над командой Нью-Йорка

Суббота, 22:00 (ESPN2)

Полуфиналы Международного женского Кубка чемпионов были электрическими играми. Лион свернул чемпионку Европы с барселоной, 3: 2, хозяин “Портленд Торнс” обыграл Хьюстон Дэш в Штрафные удары После возвращения с 2: 0 к силе 2: 2 ничья.

Таким образом, в финале самая крупная команда НБА встретится с непреходящей сверхдержавой Европы, семикратным победителем Лиги чемпионов – в том числе пять раз подряд в сезоне 2016-2020 гг. Барселона отреклась от престола прошлой весной.

Портленд вернет своих олимпийских звезд, и Линдси Хоран Он будет в центре внимания на фоне репортажей. Вы переедете в Лион в январе. Но менеджер Марк Парсонс У него может возникнуть соблазн дать игровое время двум молодым игрокам, которые были полуфиналистами. Восходящий вратарь Шелби Хоган Он сделал три сейва в серии пенальти, и 15-летний полузащитник Venom Оливье Моултри Забейте последний гол организации со штрафного.

Хьюстон и Барселона встретятся в раунде плей-офф за третье место ранее в субботу (19:30 по времени ESPNU).

Суббота, 22:00 (Paramount +)

Готэм начинает два матча по Каскадии на ночных качелях в Ренне. Меган Рапино А также Роуз Лавелл Он вернется в ФК «Такома», штат Вашингтон, после постолимпийского перерыва.

Прочитайте больше: Остальная часть расписания NWSL в эти выходные

Воскресенье, 9:30 (CBS Sports, Paramount +)

Первый матч серии А на канале CBS Sports неудивителен. В нем представлена ​​самая большая команда Италии, Ювентус, и два больших пасынка для американских зрителей. Уэстон МакКинни А также Криштиану Роналду.

Девятилетняя карьера “Ювентуса” завершилась чемпионами лиги в прошлом сезоне. В Бьянконери Вернув их наверх, подписав Мануэль Локателли, фантастический молодой полузащитник, который помог Италии выиграть Евро, по договору аренды у Сассуоло, который потенциально может привести к 40 миллионов долларов на покупку.

Прочитайте больше: Остальная часть расписания итальянской лиги на этих выходных

Воскресенье, 11:30 (NBCSN, Telemundo)

После гола в первой победе «Челси» над «Кристал Пэлас» со счетом 3: 0 в прошлую субботу, Кристиан Пулишич Он ведет «Челси» через Лондон, чтобы сразиться с «Арсеналом», который накануне был побежден недавно получившим повышение «Брайтоном» со счетом 2: 0. Добавление Лукаку к «Челси» делает «синих» одним из сильнейших претендентов на борьбу с «Манчестер Сити» за титул английской премьер-лиги.

Прочитайте больше: Остальная часть расписания Премьер-лиги на этих выходных

Воскресенье, 14:45 (Paramount +)

Хотя «Ювентус» и «Милан» имеют самые большие фан-базы в США среди итальянских клубов, ожидайте, что Венеция привлечет много внимания здесь, на Ее первая кампания в Серии А за 19 лет. Александр Минта, директор по аналитике клуба из Уэст-Честера, помог подписать двух основных кандидатов из США в полузащитники ФК «Даллас». Таннер Тессман Полузащитник “Спортинг Канзас-Сити” Джанлука Боссио.

Вскоре клуб может добавить третьего американца, на этот раз из команды родного города Минеты. Нападающий “Аль-Иттихад” Жак де Врис Сообщается, что он присоединится к клубу на правах аренды в конце этого месяца.

Подробнее: Как Александр Минта помог Вест-Честеру вернуть Венецию в Серию А