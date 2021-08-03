Как смотреть Симону Байлз в финале на бревне

Соревнования по женской гимнастике в Токио завершатся во вторник финалом на бревне, и Симона Байлз будет участвовать в соревнованиях впервые после того, как неделю назад выбыла из командного финала.
Это последний выстрел для индивидуальной медали для Байлз, которая квалифицировалась для каждого финала, но отказалась от тотальных прыжков, брусьев и вольных упражнений из-за умственной неполноценности, которая помешала ей безопасно участвовать в соревнованиях.
Она встретится с товарищем по команде Сунисой Ли, которая выиграла золото во всех дисциплинах и бронзу на брусьях; Китайцы Гуань Ченчен и Тан Шицзин, занявшие первое и второе места в квалификационных соревнованиях; и Лариса Юрдах из Румынии, которая ищет искупления после долгих лет травм.
Как смотреть в США
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Он живет: Соревнование начинается во вторник в 4:50 утра по восточному времени и может транслироваться в прямом эфире через Сайт NBC Олимпиадыили Peacock или приложение NBC Sports.
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задержка ленты: Многие фанаты предпочтут транслировать повтор или смотреть поздний эфир на ленте на NBC в 20:00 по восточному времени.
Как работает конкурс?
Восемь игроков, набравших наибольшее количество очков на планке в квалификационном раунде, максимум два игрока от страны, будут соревноваться в финале. (Гимнастка, занявшая пятое место, Лу Юэфэ из Китая, была дисквалифицирована по правилу двух стран, а вместо нее вышла гимнастка с девятым рейтингом Флавия Сараива из Бразилии.)
Каждое упражнение будет иметь один балл за трудность и один за выполнение, и эти два балла будут суммироваться для получения окончательных результатов. Вот руководство по навыкам передачи и записи.
Американцы
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Симона Байлз24-летняя спортсменка будет участвовать в своем единственном финальном соревновании с экипировкой в этих играх, и неясно, будет ли она выполнять ту же процедуру, что и в квалификационном раунде, у которого был огромный балл сложности 6.5. Это сделало бы ее сильным претендентом на медаль, если бы она избежала серьезного споткнуться о свою полностью искривленную двойную спину. (Из-за этого фола она была шестой квалификацией в финал, но без нее она, вероятно, заняла бы второе место.) Сложность увеличена на 0,4.
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Суниса ЛиОна, 18 лет, сказала перед Олимпиадой, что хочет выиграть медаль в перекладине, и у нее было следующее: в квалификационном раунде она набрала свой третий результат – 14,2. Но с таким количеством сильных гимнасток в финале у нее нет права на ошибку. Она не совсем соответствовала своей квалификационной отметке в командном финале, где она набрала 14 133 балла, а в финале многоборья она набрала 13833 балла после того, как почти потеряла равновесие в своем первом умении.
поле
Вот остальные шесть претендентов в порядке их квалификации:
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Гуань Ченчен16-летняя из Китая приехала в Токио на радиальную программу – она выиграла серию Кубка мира на перекладине, чтобы выступить на Олимпийских играх в индивидуальном порядке, отдельно от китайской команды – и это проявилось в отборочном раунде. Он поразил остальную часть поля со счетом 14,933, во многом благодаря баллу сложности, который почти на полбалла больше, чем в любом другом квалификационном турнире.
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Тан Сицзин, 18 лет, из Китая, имеет второй высший балл в квалификации – 14,333. Но в отличие от Гуаня, у которого было больше недели, чтобы оправиться от квалификационного раунда и подготовиться к финалу, Тан – серебряный призер мира 2019 года – соревновался на четвереньках в командном финале и финале многоборья и приедет на соревнования во вторник уставшим. .
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Лариса Юрдах, 25, из Румынии, и квалифицировался четвертым с результатом 14,133. Знак вопроса – ее лодыжка, которая, казалось, заболела, когда она упала. Она добивается своей первой индивидуальной олимпийской медали после того, как выиграла бронзу с Румынией на Играх 2012 года, а четыре года спустя она порвала ахиллово сухожилие, перенесла три операции, а Ковед потеряла мать и прошла квалификацию в Токио из-за инфекции почек.
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Эли Блэк25-летняя жительница Канады заняла пятое место в квалификационных соревнованиях с результатом 14,1, и это было более сложное упражнение, чем для других финалистов, кроме Гуан и Байлз, но она страдает от травмы лодыжки, которая не позволила ей попасть в финал многоборья. Если бы она поднялась на подиум, Блэк – серебряный призер чемпионата мира 2017 года и участник своих третьих Игр – была бы первой канадкой, выигравшей олимпийскую медаль в женской гимнастике.
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Владислава Оразова, 16, из России, квалифицировался седьмым с результатом 14.0. На прошлой неделе она выиграла золото в составе сборной России и была четвертой во всем, но, за исключением больших ошибок со стороны других участников, она вряд ли будет претендентом на медаль, поскольку ее показатель сложности составляет всего 5,8 – больше, чем балл ниже Гуань и на несколько десятых ниже среднего.
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Флавия Сараива21-летняя жительница Бразилии была последней прошедшей квалификацию в финал с результатом 13,966, и она находится в невыгодном положении, как Уразова, потому что ее оценка сложности составляет 5,9. Подобно Иордаке и Блэку, вы также можете иметь дело с инфекцией; Она выглядела так, будто повредила лодыжку во время тренировки на полу в квалификационном раунде. На Олимпиаде-2016 она заняла пятое место в финале луча.