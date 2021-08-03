Как смотреть Симону Байлз в финале на бревне

Соревнования по женской гимнастике в Токио завершатся во вторник финалом на бревне, и Симона Байлз будет участвовать в соревнованиях впервые после того, как неделю назад выбыла из командного финала.

Это последний выстрел для индивидуальной медали для Байлз, которая квалифицировалась для каждого финала, но отказалась от тотальных прыжков, брусьев и вольных упражнений из-за умственной неполноценности, которая помешала ей безопасно участвовать в соревнованиях.

Она встретится с товарищем по команде Сунисой Ли, которая выиграла золото во всех дисциплинах и бронзу на брусьях; Китайцы Гуань Ченчен и Тан Шицзин, занявшие первое и второе места в квалификационных соревнованиях; и Лариса Юрдах из Румынии, которая ищет искупления после долгих лет травм.

обновлено Август. 2 января 2021 г., 8:44 по восточноевропейскому времени

Как смотреть в США

Он живет: Соревнование начинается во вторник в 4:50 утра по восточному времени и может транслироваться в прямом эфире через Сайт NBC Олимпиадыили Peacock или приложение NBC Sports.

задержка ленты: Многие фанаты предпочтут транслировать повтор или смотреть поздний эфир на ленте на NBC в 20:00 по восточному времени.

Как работает конкурс?

Восемь игроков, набравших наибольшее количество очков на планке в квалификационном раунде, максимум два игрока от страны, будут соревноваться в финале. (Гимнастка, занявшая пятое место, Лу Юэфэ из Китая, была дисквалифицирована по правилу двух стран, а вместо нее вышла гимнастка с девятым рейтингом Флавия Сараива из Бразилии.)