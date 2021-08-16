Как США могут предотвратить атаки программ-вымогателей

Всего 10 лет назад программы-вымогатели были уделом маленьких хакеров, которые зашифровывали файлы, чтобы получить несколько сотен долларов от случайных людей. Сегодня это актуальный вопрос национальной безопасности.
Как сказал в конце июля президент Джо Байден: «Если Соединенные Штаты закончат« настоящую войну с перестрелками »с« сверхдержавой », виноват будет« кибернетический взлом со значительными последствиями ».
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