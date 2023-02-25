Как США пытаются закрыть черный ход российским военным

«Мы наблюдаем, как Россия все чаще использует товары двойного назначения для поддержки своего военно-промышленного комплекса, вырывая полупроводники из всего, от холодильников до микроволновых печей, чтобы использовать их в военном оборудовании», — заявил во вторник заместитель министра финансов Уолли Адемо. Широкий обзор работы этой недели.

Он добавил: «Что мы будем делать, так это еще больше ужесточать наш экспортный контроль и санкции, чтобы преследовать эти товары двойного назначения, которые, как мы знаем, усиливают их военные действия».

В начале войны Соединенные Штаты мобилизовали группу из 36 стран для координации так называемого экспортного контроля, который не позволял Москве покупать микрочипы и передовое программное обеспечение, которые могли питать ее военную машину. Однако Россия продолжает снабжать своих вооруженных сил нетрадиционными средствами, которые проверяют пределы экспортных ограничений коалиции. Этот опыт заставил переосмыслить то, как Соединенные Штаты применяют правила времен холодной войны не только к России, но и к таким давним противникам, как Китай и Иран.

Торговый отдел В пятницу он добавил сотни предметов — от кухонной техники до автозапчастей — к списку, который теперь требует специальной лицензии на экспорт в Россию, в которой в большинстве случаев будет отказано. Он также расширил экспортный контроль в отношении Ирана, который продолжал снабжать российские вооруженные силы, и поместил 86 организаций в черный список за их неизменную поддержку военных действий.

Меры экспортного контроля были частью более широких принудительных мер, принятых США и странами G7 в пятницу. Казначейство в отдельности Более 200 человек и организаций в финансовой, оборонной, горнодобывающей и других жизненно важных отраслях российской экономики. Администрация повысила тарифы на 100 российских металлов, полезных ископаемых и химической продукции.

«Они делают то, что, как я думаю, эксперты по санкциям знают, что рано или поздно это произойдет, а именно затыкают лазейки», — сказал Уильям Райнш, научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований и бывший заместитель министра торговли по управлению экспортом. . во времена администрации Клинтона. «В любое время, когда будут введены санкции, произойдет разлив».

Пока администрация Байдена работала над тем, чтобы заблокировать продажу важных товаров в Россию, другие страны с радостью воспользовались этим нарушением. Экспорт в Россию из Китая, Белоруссии, Турции, Казахстана, Киргизии, Армении и Узбекистана сейчас превышает довоенный уровень. Согласно отчету От Silverado Policy Accelerator, некоммерческой организации.

Эксперты говорят, что это может произойти и с последним раундом ограничений, если США не убедят больше стран принять аналогичные торговые ограничения. Соединенным Штатам также следует продолжать принимать жесткие меры в отношении компаний, уличенных в продаже запрещенных технологий российским военным.

«Ирония судьбы в том, что США производят не так много холодильников», — сказал Дуг Джейкобсон, юрист по экспортному контролю.

«Это лучшее, что вы можете сделать, — продолжать выявлять мошенников и наказывать их», — добавил Райнш. «Но в этой игре всегда есть еще один ход с обеих сторон».

Хотя есть веские доказательства того, что глобальный экспортный контроль и санкции нанесли ущерб российской экономике, также ясно, что они не нанесли ей полного ущерба.

Российский экспорт вырос на 15,6% в стоимостном выражении в 2022 году из-за более высоких цен на нефть, газ и удобрения — разрушительного эффекта войны и санкций, которые ужесточают мировые рынки и приводят к росту цен. Согласно новому отчету от Всемирной торговой организации. А его торговля со многими странами, в том числе с Китаем, Индией и Турцией, в прошлом году увеличилась.

Однако есть признаки того, что Россия испытывает трудности. По данным Международного валютного фонда, в 2022 году экономика России упала на 2,2% в связи с вступлением в силу глобальных санкций. Экспортный контроль особенно затруднил автомобильный, аэрокосмический и производственный секторы страны, в то время как энергетические санкции и ценовые ограничения подорвали прибыльные нефтяные доходы Москвы.

Адимо подчеркнул, что предпринятые до сих пор усилия не позволили России заменить более 9000 единиц военной техники. Он также заявил в своем выступлении, что Китай не может поставлять передовые полупроводники, которые нужны России для ее военных действий, и что примерно 40 процентов менее совершенных микрочипов, которые Китай поставляет России, являются дефектными.

Многонациональное сотрудничество по санкциям после вторжения России в Украину в прошлом году стало проверкой того, как страны-союзники могут использовать экономические санкции для наказания агрессивных режимов. Некоторые бизнес-эксперты говорят, что стратегия создания альянсов работает, хотя и медленно.

«Доказательства покажут, что экспортный контроль оказал значительное влияние», — сказал Майкл Смарт, управляющий директор Rock Creek Global Advisors. «Это не мгновенно. Это не похоже на щелчок выключателя. Это скорее удушье. И это то, что вы видите с течением времени».

Возможности администрации Байдена быстро настроить иностранных союзников против России, вероятно, способствовала международная коалиция, которую администрация Обамы создала в 2014 году в ответ на вторжение Путина в Крым, отмечает Эдвард Фишман, сотрудник Госдепартамента в годы правления Обамы, а ныне старший научный сотрудник. в Центре глобальной энергетической политики Колумбийского университета.

Создание новых альянсов по контролю над экспортом может стать ключом к экономической войне с другой великой державой: Китаем.

«Администрация сейчас пытается создать аналогичную коалицию для Китая, например, для экспортного контроля, который она ввела в отношении высококачественных китайских полупроводников», — сказал Фишман. «И я думаю, что именно поэтому, потому что гораздо лучше сформировать эту коалицию до того, как разразится кризис, чем пытаться создать ее после того, как кризис уже разразился».

Он продолжил: «То, что мы видим, является зачаточной версией таких союзов, как НАТО, но они были созданы для ведения экономической, а не военной войны».

Но проблемы Китая совершенно другие, и не только потому, что Китай является еще более устрашающей экономической державой. В то время, когда альянс против Китая становится все сильнее, Соединенным Штатам приходится активно убеждать союзников присоединиться к таким мерам, как запрет на деятельность телекоммуникационного гиганта Huawei и контроль за экспортом оборудования для микрочипов.

«Многие наши союзники в основном дали понять, что Китай — это не Россия, это не означает, что Китай не представляет угрозы, они согласны, просто обстоятельства изменились», — сказал Смарт. , который работал в Совете национальной безопасности бывшего президента Джорджа Буша-младшего.

«Вы не получаете автоматически такой же быстрый и единый подход, который вы использовали в ответ на жестокое вторжение в Украину», — продолжил он.

Гэвин Бадд и Адам Бехсоди внесли свой вклад в этот отчет.