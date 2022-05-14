Вскоре после того, как Россия вошла в Южную Осетию в 2008 году и фактически аннексировала территорию своего южного соседа, группа грузин объединилась, чтобы создать новую русскоязычную телекомпанию «Голос», независимую от Кремля: канал ПИК.

С помощью общественного вещателя Грузии они подписали пятилетнее соглашение с французским спутниковым оператором Eutelsat о размещении их станции на Кавказе. Всего через две недели после запуска в 2010 г. компания Eutelsat уведомила ПИК о том, что Проекция. Их место было обещано на спутнике группы «Газпром-медиа», опоре Москвы. Жестко контролируемая медиасистема.

Об этом сообщает канал ПИК. заявление в то время Эта эпопея «оставляет «Интерспутнику» и группе «Газпром-Медиа» — обе они придерживаются редакционной линии Кремля — ​​де-факто монополию спутникового вещания на русскоязычную аудиторию». Канал ПИК сделает это получить место Годом позже на другой станции Eutelsat, но в 2012 году станция вышла из строя и отключилась.

Спустя более десяти лет Россия снова пытается укрепить свое господство в СМИ в регионе. Опять же, Eutelsat делает это возможным. Но два эксперта спутниковой отрасли заявили, что союзникам Украины пора активизироваться и заставить Ютелсат отдать предпочтение реальным сообщениям о ситуации в Украине, а не поддерживаемой государством российской дезинформации.

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«Ненормально, чтобы французский спутник использовался в пропагандистской войне, — говорит Андре Ланж, один из членов комиссии Дени Дидро. Если их предложения будут приняты, «это будет бомба, которая взорвется в мире российских СМИ», — говорит Джим Филипов, бывший генеральный директор спутниковых каналов и экс-генеральный директор Kyiv Post. Это вторая половина комиссии Дидро.

Комиссия Филипова и Ланге была сформирована в марте, и у нее есть только одна рекомендация: отключить основных провайдеров российских спутниковых каналов от спутников Eutelsat и заменить их станциями, передающими в Россию независимую и заслуживающую доверия прессу. «Это конечная цель наших усилий — предоставить в российском телепространстве альтернативные медиаканалы, которые не находятся под контролем российского правительства», — сказал Филипов журналу WIRED.

Российское телевидение везде и неизменно выступало за войну против Украины, лояльно продвигая Москву официальная пропаганда— и часто, дезинформация. Спутниковое телевидение особенно важно, особенно для районов с плохой широкополосной связью. По оценкам Совета Европы, около 30 процентов российских семей платят за спутниковое телевидение. Около половины населения страны, по словам Филиппова, имеет дома спутниковые тарелки.

Эти тарелки в значительной степени откалиброваны для приема сигналов с пяти спутников, которыми управляет Eutelsat. Два наиболее важных спутника находятся на орбите 36° восточной долготы, что дает им покрытие большей части Восточной Европы и западной части России: первый, 36B, принадлежит непосредственно Eutelsat; Другой, 36C, принадлежит российскому правительству и сдается в аренду компании Eutelsat, которая, в свою очередь, сдает площади российским телеоператорам. Остальные три спутника принадлежат непосредственно России, но эксплуатируются Eutelsat и охватывают центральную, северную и восточную часть России.