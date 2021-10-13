Как Times и News сообщили о запуске спутника в 1957 году | ведение блога

После просмотра наших местных газет за день до начала космической гонки в октябре 1957 года, было логично увидеть, как они освещали запуск спутника в последующие дни.

Во-первых, краткий обзор того, что произошло с важными историями за день до запуска спутника.

Проблемы в Центральной средней школе Литл-Рок в Арканзасе, похоже, улеглись, как отмечалось в заголовках как в News, так и в The Times. Под заголовком «Тихая школа Литл-Рок» в новостях говорилось: «Сегодня белые ученики Центральной средней школы незаметно приняли девять негров на десятый день интегрированного образования».

Вражда профсоюзов также, кажется, утихла, поскольку обе газеты сообщают, что Водитель назначил Джимми Хоффа президентом.

Но большую часть первых полос в обеих газетах заняла история о запуске российского спутника “Спутник”.

У Kingsport News был жирный заголовок с большой буквы: «КРАСНЫЕ ЗАЯВЛЯЮТ ПОБЕДУ В СПУТНИКОВОЙ ГОНКЕ» с более мелкими заголовками, такими как «Луна висит в космосе» и «Спутник сейчас на орбите».

В статье, на которой была указана дата Лондона, а не Вашингтона, говорится: «Русские объявили, что вчера они застряли в космосе в 560 милях от спутника, который сегодня вращается вокруг Земли с огромной скоростью.

Они сказали, что его можно увидеть на орбите в очках, а затем по радио через устройства, которые он несет.

«Объявив о запуске первого в истории спутника на орбиту вокруг земного шара под контролем человека, Советский Союз объявил о своей победе над Соединенными Штатами».

В остальной части рассказа продолжалась детализация орбиты спутника, но несколько абзацев были посвящены тому, как радиолюбители могли принимать радиопередачи со спутника. Похоже, русские хотели сделать так, чтобы все знали, чего они достигли.

Другая статья на странице, озаглавленная «Поздравления русским», указывает на то, что д-р Ллойд Беркнер, официальный представитель США, ответственный за Международный геофизический год (МГГ), высказал поздравления. Он узнал эту новость на вечеринке в посольстве России, которую пригласили на специальную конференцию МГГ.

На фотографии Associated Press, появившейся на первой странице новостей, был изображен доктор Джон Б.

Сюжет Kingsport Times был ниже на странице из-за освещения инцидента с затоплением в форте Патрик Генри Лейк. Заголовок был «Соединенные Штаты надеются поделиться знаниями» с двумя историями под ним.

В одном из рассказов «Русские счастливы быть первыми» в строке истории Москвы, в частности, говорится: «Поскольку российский спутник Земли сегодня приближался к 40-му кругу земного шара,« Правда »предсказывала, что успех советской науки заставит Соединенные Штаты обновят часть своей внешней политики.

Действительно, газета Коммунистической партии Советского Союза сообщила, что некоторые сенаторы США «проявляют признаки истерии».

В телеграмме из Нью-Йорка «Правда» заявила, что успех спутника ставит перед лидерами США «императив мирного сосуществования, прекращения гонки вооружений и отказа от политики холодной войны».

Далее в статье говорилось, что газеты в Соединенных Штатах знали, что «во многих областях научных исследований Советский Союз часто равен, а иногда и превосходит Соединенные Штаты».

В другой статье, «Отчеты ВМФ об отслеживании Луны» с Вашингтонской исторической таблицей, говорится, что ученые ВМС США нашли хорошее решение для российской космической луны и могут наметить ее курс на период от 24 часов до недели.

Третий рассказ на странице озаглавлен «Русская Луна создает новый след замешательства с 3 вопросами», и в New York History Line спрашивали, что делал спутник? Что перемещено в коде? Обменяются ли россияне какой-либо информацией?

В статье «Таймс» была опубликована фотография спутниковой модели, которую русские продемонстрировали в Чехословакии, на сайте Associated Press.

В следующие несколько дней заголовки отразили то, как правительство изо всех сил пытается убедить людей в том, что русские никогда не опережали нас в науке и технологиях. Такие заголовки, как «Айк получает информацию о планах спутников», «НАСА предлагает новый вид топлива» и «Сообщения вселяют надежду на запуск Луны в США».

NACA, или Национальный консультативный совет по аэронавтике, был предшественником НАСА.

Посреди всех этих заголовков был заголовок, объявляющий «красная газета намекает на второй спутник». В то время его никто в США не знал, но он был собакой Лайкой. Это будет первое живое существо, побывавшее на орбите Земли.

Из всех этих историй была только одна небольшая история на странице 20 номера «Таймс» от 10 октября. Покажите, как Sputnik повлиял на людей в других странах.

Похоже, что радиостанция CKOV в Британской Колумбии, Канада, после своего репортажа на Sputnik проиграла запись 1938 года “Войны миров” Орсона Уэллса, в которой рассказывается история вторжения Марса на Землю. За первые несколько минут передачи на станцию ​​поступило 60 телефонных звонков от встревоженных слушателей, которые считали, что Sputnik высадил враждебно настроенных русских в Северной Америке.

Попробуйте приложение Kingsport Times News сегодня. Загрузите здесь из Google Play и App Store.