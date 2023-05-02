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Калеб Дрессел принимает участие в своих первых соревнованиях по плаванию с июня прошлого года.

2 мая, 2023
Boleslava Sokolova

Семикратный олимпийский чемпион Калеб Дрессел Организаторы заявили, что его участие в Atlanta Classic на следующей неделе станет его первым соревнованием по плаванию с тех пор, как он отказался от участия в чемпионате мира в июне по неустановленным медицинским причинам.

4 сентября Дрессель сообщил о своем последнем подробном забеге, сказав, что он счастлив, не плавал со времен чемпионата мира и пропустил плавание. Он закончил пост в социальных сетях фразой «Я вернусь».

С тех пор в сообщениях Дрессела в социальных сетях указывалось, что он снова занимается плаванием на своей тренерской базе в Университете Флориды. Он также участвовал в эстафетном сборе США по плаванию в Остине, штат Техас, на прошлой неделе.

Atlanta Classic и Dressel выступили спонсорами Speedo.

Следующей крупной встречей станет чемпионат США, который пройдет с 27 июня по 1 июля, где по два лучших в каждом отдельном зачете квалифицируются на чемпионаты мира позже в июле в Японии.

Дрессель является действующим олимпийским чемпионом в беге на 100 м баттерфляем и на 50 м и 100 м вольным стилем. Майкл Фелпс И Марк Шпиц как единственные мужчины, выигравшие три индивидуальных соревнования по плаванию на одних Олимпийских играх. Он выиграл два золота в эстафете в 2016 и 2021 годах.

Он также является мировым рекордсменом в беге на 100 метров мухой, и, не считая эпохи запрета суперкостюмов с тех пор, он является самым быстрым человеком в истории в беге на 50 метров вольным стилем.

В отсутствие Дресселя олимпийский чемпион на 200 м на маховике Кристоф Милак Венгр стал новым чемпионом мира в беге на 100 метров. На 100-метровке вольным стилем 18-летний румын Давид Поповичи Он выиграл титул чемпиона мира, а затем побил мировой рекорд. Гордый Бен Великобритания выиграла чемпионат мира на дистанции 50 м вольным стилем.

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