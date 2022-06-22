Калининград в России — это микрокосм бед Европы

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Русское гетто в Калининграде, известное до 1946 года под немецким названием Кенигсберг, представляет собой микрокосм всего, что пошло не так в Европе. Поэтому неудивительно, что эта полоска земли с видом на Балтийское море стала последней горячей точкой в ​​более широком конфликте между Москвой и Западом.

Возможно, столкновение было неизбежным. Калининград — это часть России, неправдоподобно зажатая между Литвой и Польшей, двумя странами, входящими в Европейский союз и НАТО. Железные дороги между материковой Россией и провинцией должны проходить через Литву, которая начала вводить санкции ЕС против Москвы. Это означает запрет на российские поезда, перевозящие ограниченные грузы, такие как уголь, сталь и инструменты, содержащие определенные технологии.

Кремль заявляет, что это равносильно «блокаде». Неудивительно, что это грозит ужасными, но пока загадочными последствиями. Калининград вооружен до зубов точно. Здесь находится российский Балтийский флот, а также баллистические ракеты, которые могут нести ядерные боеголовки (Москва не подтвердила, действительно ли это так).

В ответ Вильнюс и Брюссель указали, что новые ограничения были не осадой, а просто соблюдением. Как член Европейского союза Литва должна обеспечивать соблюдение правил блока, включая его санкции. Они становятся необходимыми только потому, что президент России Владимир Путин ведет безжалостную войну против Украины.

Не упущен из виду тот факт, что, если Россия действительно ответит Литве – полномасштабным наступлением или смешанной войной, – немедленно вступит в силу пункт о совместной обороне НАТО. Одна искра, и обе стороны могут погрузиться в водоворот гибели.

Но это отнюдь не неизбежно. Если и Россия, и Запад на минутку задумаются о часто драматическом и трагическом прошлом Калининградской области, они могут прийти к выводу, что есть лучшие способы справиться с такими ситуациями. READ Импорт товаров из стран дальнего зарубежья в Россию увеличился на 28,9% в первой половине 2021 года - Таможня - Бизнес и экономика

История Калининграда — это в какой-то степени сводка травм континента. Область в то или иное время была захвачена, управлялась, сражалась и терялась каждой соперничающей державой поблизости.

В Средние века этот регион был заселен балтийским племенем пруссов, которое до сих пор не имело абсолютно никакого отношения к немцам на крайнем западе. В 13 веке появились тевтонские рыцари (говорящие по-немецки), которые основали в высшей степени милитаристское монашеское государство. Впоследствии этот район стал вотчиной польской короны с взлетами и падениями литовского и шведского заговора.

Это было герцогство династии Гогенцоллернов — родом из Швабии, но наиболее известное своими владениями в Бранденбурге, районе вокруг Берлина — «Пруссия» позже дала название восходящему немецкому королевству этой семьи. Слово стало обозначать милитаризм зубчатых шлемов и цоканье на каблуках, что позже ассоциировалось с Германской империей.

Но на этом пути город Кенигсберг также был местом расцвета европейской цивилизации. Как ганзейский торговый центр, это был многоязычный город, где на улицах слышны германские, балтийские и славянские диалекты. Некоторое время это был даже форпост эпохи Просвещения на Восточном континенте, где Иммануил Кант (который в своей жизни никогда не отваживался отойти дальше, чем на несколько миль от своего родного города) созерцал «чистый разум» и «вечный мир» среди нации.

Словно в опровержение Канта, этот регион в 20-м веке оказался рядом с центром того, что историк Тимоти Снайдер называет «кровавыми землями» — местами убийств между Гитлером и Сталиным. На Потсдамской конференции 1945 года последний захватил Кенигсберг и сделал его частью Советского Союза, переименовав его в честь Михаила Калинина после смерти этого коммунистического лидера в следующем году. READ Российская экономика «в кризисе», поскольку банки официально выходят из SWIFT

Это изменение статуса Калининграда в то время было не столь значительным. Соседние Литва и Беларусь также входили в состав Советского Союза, а вскоре Польша стала официальным союзником по Варшавскому договору.

Но затем распался Советский Союз, и через несколько лет Польша и Литва присоединились к Европейскому Союзу и НАТО. Калининград застрял, как противоречивое полотно в истории, его шрамы хорошо спрятаны под монотонным постсоветским городским пейзажем. Путину это может показаться огромной статичной группой авианосцев в тылу врага.

И что теперь? Калининграду точно не грозит голодная смерть — литовские ограничения пока затрагивают лишь около половины железнодорожных перевозок, а Россия еще может поставлять их по воздуху и по морю. И все же Путин не может показаться слабым, оставив без ответа свое предполагаемое пренебрежение.

Печальная ирония в том, что этот конфликт, как и война на Украине и многое другое, был для Путина ненужным, как доказывает калининградская история. Послевоенная Германия, несмотря на крики протеста своих восточно-прусских беженцев, восприняла потерю Кенигсберга как финал. Я сделал то же самое со всем, от Эльзаса на западе до Силезии на востоке. Точно так же все другие страны, которые позже присоединились к Европейскому союзу, отказались от любых территориальных претензий, которые, по их воображению, они накопили за тысячи лет.

Это, по сути, альтернативный подход, предлагаемый сегодня идеей «Европы». Это уважение к границам, какими бы произвольными они ни были ранее и постепенно утратившими актуальность благодаря гармоничному сотрудничеству между народами. Короче говоря, это противоположно мировоззрению Путина.

Все, что нужно сделать Путину для решения калининградской проблемы, — это признать границы Украины и других стран — и перестать быть агрессором. До тех пор Литве, Европейскому союзу и НАТО придется поддерживать давление и, если необходимо, противостоять давлению. READ Вучич: причиной энергетического кризиса стала задержка с подписанием газовых контрактов с Россией - Бизнес и экономика

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Андреас Клут — обозреватель Bloomberg Opinion, освещающий европейскую политику. Бывший главный редактор Handelsblatt Global и писатель The Economist, он является автором книги «Ганнибал и я».