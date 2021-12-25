Камила Валеева ведет короткую программу для граждан России, затем сюрприз

Олимпийский фаворит Камила Валеева Самое глубокое соревнование в женском фигурном катании — чемпионат России — завершается неожиданными результатами после короткой программы.

15-летняя Валеева была одной из трех женщин, которые приземлились в составе трио акселей в Санкт-Петербурге в пятницу. Она набрала 90,38 балла и изначально уходила со второго места. София Моравьева на 8,51.

Но позже Моравьева вычитала один балл за поздний старт, что оставило ее позади. Анна Щербакова.

Валиева непобедима в свой первый сезон. В трех международных соревнованиях она показала три лучших результата в мире в этом сезоне. Ее высший уровень — 272,71 — при разнице между фигуристкой № 2 мира, чемпионкой мира Щербаковой на 35,93.

Произвольная программа в субботу.

Полные результаты здесь.

Муравьевой тоже 15 лет, но для Олимпиады один месяц (16 лет после перерыва на 1 июля). Моравьева вышла на 10-е место среди всех россиян с лучшим международным результатом в этом сезоне. Россия настолько сильна, что 10-е место среди фигуристов занимает 15-е место в мире.

Щербакова была первой женщиной, которая не попыталась выполнить аксель-триатлон, который является самым сложным прыжком в короткой программе, поскольку четверные разрешены только в произвольной программе.

Фигуристам, занявшим четвертое и шестое места, по 14 лет. Таким образом, состав олимпийских фигуристов, претендующих на участие в трех женской сборной России в Пекин: Валиева, затем Щербакова, Александра Трусова (пятый в общем зачете после падения на треугольную ось) и Елизавета Туктамышева (Седьмое место после падения на треугольную ось).

Токтамышева, чемпионка мира 2015 года, которая пытается стать старейшей российской олимпийской фигуристкой в ​​одиночном разряде с 2006 года в возрасте 25 лет, находится в беде, потому что она единственная из тех четырех, кто ни разу не выигрывал на соревнованиях четверной полностью чередующийся конькобежец. на SkatingScores.com.

Россия может подождать после чемпионата Европы в январе, чтобы назвать свою олимпийскую команду. На это мероприятие могут быть отправлены три женщины.

Ранее чемпионы мира Виктория Синцинна И Никита Кацалапов Согласно его Instagram, он отказался от участия перед произвольной программой из-за травмы спины Кацалапова.

Ожидается, что они по-прежнему возглавят олимпийскую сборную России по танцам и, возможно, столкнутся с олимпийскими кандидатами. Габриэлла Пападакис И Цицерон облака Из Франции на чемпионате Европы в следующем месяце.

Александра Степанова И Иван Букин Поднялся на титул чемпиона России. следуйте за ними Дайана Дэвис И Глеб Смолкин, который, вероятно, войдет в состав олимпийской сборной России по танцам из трех пар.

Это примечательно, учитывая, что 18-летняя Дэвис — дочь известного российского тренера по фигурному катанию в США. Этери Тутберидзе.

Марк Кондратюк Чемпион России среди мужчин расстроился, обыграв действующего чемпиона Михаил Коляда на .67. Коляда был лучшим россиянином мира в прошлом сезоне на пятом месте.

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