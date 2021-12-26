Камила Валеева Она подтвердила, что является олимпийской бегуной по скоростному бегу, выиграв чемпионат России, самое глубокое соревнование по фигурному катанию среди женщин в мире, с самой большой разницей в истории этого вида спорта.

Непревзойденная в своем первом сезоне 15-летняя Валеева в субботу совершила три четверных прыжка в произвольной программе.

Всего 283,48 балла, превзойдя Александра Трусова На 34,83, что более чем в два раза превышает наибольший показатель разницы для женщин в истории российских граждан с тех пор, как система регистрации изменилась 15 лет назад.

Полные результаты здесь.

Семь россиянок в возрасте 14-17 лет в субботу попытались выполнить 18 четверных, приземлившись 11. Ни одна женщина никогда не приземляла четверной на Олимпийских играх.

Валеева направляется на Олимпиаду, хотя Россия может назвать свою полную команду из трех женщин только после январского чемпионата Европы.

Трусова, которая в субботу сделала три четверных, четвертая и третья. я Щербаковачемпионка мира, упавшая в своей единственной четверной попытке, первой присоединилась к ней.

Елизавета ТуктамышеваЧемпион мира 2015 года был вторым среди фигуристов в возрасте, подходящем для Олимпийских игр. Она заняла седьмое место в общем зачете, заняв второе место после двух 14-летних и 15-летней девушки, которым исполнилось 16 лет только после того, как 1 июля был ограничен допуск к Олимпийским играм.

25-летняя Туктамышева, которая с 2006 года пытается стать старейшей российской олимпийской спортсменкой-одиночницей, может получить второй шанс проявить себя, если ее выберут в женскую команду на чемпионате Европы из трех женщин.

Еще один великий русский Алена КостурнаяСнялся на глазах у граждан России из-за травмы. Косторная была фигуристкой номер один в мире до пандемии.

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