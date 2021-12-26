Камила Валеева, олимпийская кандидатка, побила собственный рекорд в фигурном катании

В 2014 году были названы имена 7-летней балерины и фигуристки. Камила Валеева Она впервые увидела Олимпийские игры. Смотрел по телевизору как российский коллега Юлия ЛипницкаяВ 15 лет пленила дворец фигурного катания в Сочи, катаясь, как девушка в красном пальто, под музыку из «Списка Шиндлера».

В пятницу и субботу 15-летняя Валеева дала свои собственные частные выступления на память в том же помещении на черноморском курорте.

Валиева набрала самый высокий балл в истории (из-за изменения оценок, то есть фактически с 2018 года) в короткой программе и произвольной программе. Валеева побила собственный рекорд по лучшему общему результату. Она набрала 272,71 балла и выиграла Кубок Ростелекома с результатом 43,48 в трех четверных прыжках в произвольной программе.

Россияне заняли тройку лидеров (Елизавета ТуктамышеваИ Миа Храмих), что дало стране пять из шести мест в финале Гран-при в течение двух недель. Финал Гран-при является крупнейшим предолимпийским международным соревнованием, занимающим шесть лучших мест в каждой дисциплине осенней серии Гран-при из шести этапов.

Американец Мария Белл На четвертом месте он едва не набрал личный лучший результат. В этом сезоне она переместилась с пятого места среди женской олимпийской сборной США на второе и, вероятно, поедет в январскую национальную олимпиаду в качестве фаворита в олимпийской сборной из трех женщин вместе с Алисса Лю.

Ни одна американка не дошла до финала Гран-при. Ни одна американка впервые не поднялась на подиум в серии Гран-при (дебютировала в 1995 году).

КУБОК РОТЕЛЕКОМ: последствия | Гран-при Финал Поле

Валеева — единственная фигуристка, набравшая 270 очков. Пройти 260 баллов. Чтобы набрать более 250 очков. Ни одна другая женщина в мире в этом сезоне не набрала меньше 30 очков.

Валиева начала 2021 год на юниорском уровне. Ее история похожа на историю Алина Загитова, которая выиграла олимпийский титул 2018 года в возрасте 15 лет в своем первом сезоне. Однако у Загитовой была близкая соперница по тренерскому партнеру. Евгения Медведева. В отличие от этого Валеева на пути к финишу 2021 года как самый крупный золотой фаворит среди всех соревнований по сноуборду.

«Если бы кто-то мог собрать все вместе и быть лучше, чем Камила Валеева была сегодня менее чем за 100 дней на Олимпийских играх, я был бы шокирован», — сказал он. Джонни Вейр Она сказала, комментируя выступление Валиевой в прошлом месяце на Skate Canada, когда она установила мировой рекорд в 265,08 балла, который она обогнала в Сочи. «Это делает счастливыми всех с обеих сторон, техно-пуристов или технических пуристов. В нем есть все, и именно тот, кто в конечном итоге должен выиграть эти соревнования».

Валиева — последняя звезда, бросившая самую известную лыжную школу в мире «Самбо-70» в Москве. директор школы Этери Тутберидзе, серьезный тренер, который собирается поехать на свою третью Олимпиаду подряд с 15-летним дебютом после того, как возглавил Загитову в 2018 году и воодушевил Валееву Липницкую в 2014 году.

Тутберидзе, среди учеников которой шесть из восьми лучших фигуристок мира, описывает Валиеву как «талантливую», и легко понять почему.

Она поднимает руки над головой, чтобы показать легкость своих четвероногих прыжков. У нее (или, возможно, Тутбериди или хореографа) хватило смелости выбрать «болеро» для произвольной программы, начиная с 14 лет (Мишель Кван И Каролина Костнер, двое самых подвижных фигуристов современности, выступали в возрасте около 20 лет.)

Что ждет Валеева дальше? Пожалуй, четыре самых больших соревнования в ее жизни: финал Гран-при. В конце декабря состоится чемпионат России, самое глубокое соревнование в мире (включая Олимпийские игры), после чего ожидается название олимпийской сборной. Чемпионат Европы в январе и Олимпийские игры в Пекине в феврале.

Финальные поля устанавливаются в Гран-при.

Ранее в субботу грузинский ветеран Маврикий Квитиллашвили Он одержал свою первую победу в Гран-при, прыгнув с третьего места после короткой программы, обогнав японцев. Кадзуки Томоно на 1,69.

Американец Джейсон Браун, который не был соперником, занял второе место в финале Гран-при, как только общие результаты пошатнулись. гражданство Натан Чен И Винсент Чу Конечные баллы, которые вы ранее заработали. Японцы присоединятся к ним Шума Оно И Юма Кагеяма и русский Михаил Коляда.

Чемпионы мира Виктория Синцинна И Никита Кацалапов Россиянка выиграла в танцах на льду с 211,72 балла, отстав от итальянцев. Шарлин Дженнард И Марко Фабри по 8.01.

Это финал Гран-при между россиянами и четырехкратными чемпионами мира. Габриэлла Пападакис И Цицерон облака Из Франции — О Франции. В прошлый раз, когда они встречались, россияне вручили французам их единственное поражение на этом олимпийском турнире, но это было в январе 2020 года. У французов три самых высоких очка в мире в этом сезоне.

Также в финал проходят: Американцы. Мэдисон Хаббл И Закари Донохью И Мэдисон Чак И Эван Бейтс.

В парах чемпионы мира Анастасия Михена И Александр Галиамов Российские одноклубники прыгнули Дарья Павлюченкова И Денис Ходикин в произвольной программе с суммой 226,98 балла до победы 14,39. Просто Евгения Тарасова И Владимир МорозовЕще одна российская пара набрала больше всего очков в этом сезоне.

Четыре российских пары вышли в финал Гран-при. К ним присоединились серебряные призеры Олимпийских игр. Суй Вэньцзин И Хан Конг, Лучшая надежда Китая на медаль по сноуборду в Пекине, и Рико Миура И Рюичи КихараПервый японский дуэт, вышедший в финал за 10 лет.

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