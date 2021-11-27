Канадец Брэди Лайман выиграл серебро на Кубке мира по фристайлу в Китае

Брэди Лайман (Канада), завоевавший серебряную медаль в мужских соревнованиях по фигурному катанию на Кубке мира по произвольному катанию в Китае в субботу.

35-летний уроженец Калгари занял второе место в 3D-финале на Secret Garden Resort во время олимпийских тестов в преддверии зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Кубок мира FIS SKI CROSS

В СЕКРЕТНОМ САДЕ (CHN) 🇨🇳

МУЖСКОЙ ЛЫЖНЫЙ КРОСС

🥇СЕРГЕЙ РИДЗИК

🥈 БРЭДИ ЛЕМАН

🥉БАСТИЕН МИДОЛ pic.twitter.com/9Uqyosr0AA А также[مدش].@ Пекин 2022

Первое место занял Сергей Редзек из Олимпийского комитета России. Бронзовым призером стал француз Бастьен Мидоль, а австрийец Йоханнес Рорвик не финишировал в гонке четырех мужчин.

Лиман, олимпийский чемпион 2018 года в Пхенчхане, в мае 2020 года пережил ужасную аварию на горном велосипеде. В результате аварии он получил пять переломов ребер, сломанную ключицу, коллапс и прокол легкого.

Бриттани Фелан выиграла финал среди юниоров среди женщин

В женском турнире канадская спортсменка Бриттани Фелан выиграла малый финал, второстепенное мероприятие, чтобы определить положение соперниц, которые были выбиты в полуфинале.

30-летний спортсмен занял пятое место в общем зачете.

Канадская сборная Тиана Джернс финишировала в том же соревновании четвертым, заняв таким образом восьмое место в общем зачете.

Шведка Сандра Нислунд выиграла золотую медаль среди женщин. Фанни Смит из Швейцарии и Франции Мариэль Бергер-Сабатель заняла второе и третье места соответственно.