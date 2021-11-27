Канадец Брэди Лайман выиграл серебро на Кубке мира по фристайлу в Китае

Брэди Лайман (Канада), завоевавший серебряную медаль в мужских соревнованиях по фигурному катанию на Кубке мира по произвольному катанию в Китае в субботу.
35-летний уроженец Калгари занял второе место в 3D-финале на Secret Garden Resort во время олимпийских тестов в преддверии зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
Кубок мира FIS SKI CROSS
В СЕКРЕТНОМ САДЕ (CHN) 🇨🇳
МУЖСКОЙ ЛЫЖНЫЙ КРОСС
🥇СЕРГЕЙ РИДЗИК
🥈 БРЭДИ ЛЕМАН
🥉БАСТИЕН МИДОЛ pic.twitter.com/9Uqyosr0AA
А также[مدش].@ Пекин 2022
Первое место занял Сергей Редзек из Олимпийского комитета России. Бронзовым призером стал француз Бастьен Мидоль, а австрийец Йоханнес Рорвик не финишировал в гонке четырех мужчин.
Лиман, олимпийский чемпион 2018 года в Пхенчхане, в мае 2020 года пережил ужасную аварию на горном велосипеде. В результате аварии он получил пять переломов ребер, сломанную ключицу, коллапс и прокол легкого.
Бриттани Фелан выиграла финал среди юниоров среди женщин
В женском турнире канадская спортсменка Бриттани Фелан выиграла малый финал, второстепенное мероприятие, чтобы определить положение соперниц, которые были выбиты в полуфинале.
Канадская сборная Тиана Джернс финишировала в том же соревновании четвертым, заняв таким образом восьмое место в общем зачете.
Шведка Сандра Нислунд выиграла золотую медаль среди женщин. Фанни Смит из Швейцарии и Франции Мариэль Бергер-Сабатель заняла второе и третье места соответственно.
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