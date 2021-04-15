Канадский депутат пойман обнаженным во время виртуальной встречи

В сообщении говорится, что канадский депутат был отстранен от должности во время гипотетической конференции Палаты общин в среду.

Уильям Амос, либеральный депутат, был записан на камеру обнаженным в своем офисе в окружении флагов Квебека и Канады, согласно кадрам, полученным The Canadian Press. CTV News сообщает.

Несчастный случай произошел в период допроса.

46-летний представитель, представляющий части Квебека, позже извинился за шоу, которое, по его словам, было непреднамеренным.

Амос сказал: «Это досадная ошибка». Заявление в Твиттере Автор Рэйчел Айво, корреспондент CTV News.

В тот момент, когда Уильям Амос обнажился перед камерой. Национальная почта

«Мое видео случайно было воспроизведено там, где я был одет в рабочую одежду после бега. Я искренне извиняюсь перед своими коллегами в Палате общин за это непреднамеренное отвлечение».

Амос не разговаривал во время виртуального сеанса.

Согласно сообщениям, представитель Либеральной партии Клод Дебельвиль упомянул об инциденте после допроса.

ДеБельфёй сказал, что приличия в парламенте требуют, чтобы представители-мужчины носили официальную одежду, в том числе нижнее белье.