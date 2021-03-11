Канадский продавец выброшен из украденного капюшона, когда он отгоняет грабителей на диком видео наблюдения.

полиция В Лондоне, Онтарио Ищут подозреваемого в причастности к А. Угон машины Кто чуть не убил Фразы Продавец.

Власти заявили, что подозреваемый явился в салон подержанных автомобилей 3 марта около 5:40 утра по адресу 080 Oxford East Street. Подозреваемый вышел из серебристой Audi и вошел в автосалон, чтобы поговорить с сотрудником о черном BMW M4 2018 года, выставленном на продажу.

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Выстрелы наблюдения Полиция отпустила его Воспользовался аварией.

На видео видно, как пара приближается к автомобилю, а подозреваемый садится на сиденье водителя, в то время как оператор заводит машину. Затем подозреваемый заводит машину и разгоняет ее в направлении сотрудника-мужчины.

Клерк вскакивает на капот, когда подозреваемый выезжает со стоянки на восток на Ист-Оксфорд-стрит. Сотрудник держался за автомобиль, когда подозреваемый приближался к Хайбери-стрит, после чего он соскользнул с капота на дорогу.

Вторая машина, которую можно увидеть на видео, проезжает перед жертвой, когда он падает из машины, почти сталкиваясь с ним при проезде. Пострадавший был госпитализирован медперсоналом Middlesex-London с легкими травмами.

CTV в Канаде Продавец опознал его как Мо Аль-Каиси, 23 года.

Аль-Каиси сказал CTV, что это был «очень пугающий» опыт и что он думал, что умрет.

«В какой-то момент мне пришлось держать рычаг стеклоочистителя, потому что я скользил по земле, вытаскивал ноги на улицу и терял обувь – мои носки были порваны. Теперь все мои ноги были разорваны».

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Подозреваемый мужчина описывается как смуглый, худощавого телосложения, ростом около 5 футов 8 дюймов, 140 фунтов, пышные черные волосы, черная борода, черная маска, одетый в темно-синий костюм с белой рубашкой в ​​точки.

Украденный автомобиль представляет собой BMW M4 2018 в черном цвете с красным кожаным салоном и дилерской табличкой 084DRX. У Audi Silver более темные окна, люк на крыше и серебристая отделка. Украденные BMW M4 и Audi едут на юг по Хайбери-стрит.

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Следователи запрашивают видео с видеорегистратора у всех, кто мог находиться в этом районе во время аварии.

Всем, у кого есть информация об этом инциденте, просим обращаться в Лондонскую полицейскую службу по телефону (519) 661-5670 или в Crime Stoppers по телефону 1-800-222-TIPS (8477). Информация также может быть отправлена ​​анонимно через Интернет на www.londoncrimestoppers.com.