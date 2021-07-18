Каннский кинофестиваль: «Титан» Джулии Дукорну получил Золотую пальмовую ветвь | Новости

«Титан», фантастический фильм о серийном убийце, который занимается сексом с автомобилем, получил Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале.

Субботняя победа сделала французского режиссера Жюли Дюкорну вторым по доходу режиссером за 74-летнюю историю фестиваля.

Критики разделились по поводу ее жестокого фильма: одни хвалили его оригинальность, а других сдерживали его неистовый и хаотичный подход. Фильм, описанный как фильм «физических ужасов» и основанный на персонаже с титановой пластиной в голове, был впечатлен своей энергией.

Критики BBC заявили: «Красивая, мрачная, причудливая фантазия Докорноу – это ужасающая комедия, полная секса, насилия, тусклого освещения и громкой музыки».

«Также невозможно предсказать, куда он пойдет дальше».

Председатель жюри Спайк Ли случайно объявил о победе Titan в начале церемонии закрытия, вызвав некоторое замешательство. Дюкурно не выходил на сцену, чтобы принять награду, до официального объявления в конце церемонии.

Американский режиссер и председатель жюри 74-го Каннского кинофестиваля Спайк Ли балуется в начале церемонии награждения Каннского кинофестиваля, где Титан получает Золотую пальмовую ветвь. [Valery Hache/AFP]

Но ранняя подсказка не уменьшила ее эмоциональной реакции.

«Прости, я все еще качаю головой», – сказал Докорно, переводя дыхание. “это правда?”

Она поблагодарила жюри за «впуск монстров» и позже признала журналистам свое место в истории. Но она также сказала, что ее победа «не сводится к тому, чтобы просто стать женщиной».

Докорну сказал, что за ней придут и другие женщины. «Будет третий, будет четвертый, будет пятый».

Единственный бывший режиссер, получивший высшую награду в Каннах – среди самых престижных наград кинематографа – была Джейн Кэмпион за «Фортепиано» в 1993 году.

В последние годы в Каннах усилилось разочарование по поводу гендерного равенства, в том числе в 2018 году, когда 82 женщины, в том числе Агнес Варда, Кейт Бланшетт и Сальма Хайек, протестовали против гендерного неравенства на красной дорожке Канн. Их количество указывает на общее количество фильмов женщин-режиссеров, отобранных для борьбы за Золотую пальмовую ветвь – 82 против 1645 фильмов, снятых мужчинами.

В этом году женщины сняли четыре из 24 фильмов, которые были показаны для Золотой пальмовой ветви.

Ринат Райцев выиграл лучшую женскую роль за роль в фильме «Худший человек в мире». [Sarah Meyssonnier/Reuters]

Калеб Лэндри Джонс получил награду за лучшую мужскую роль за роль в фильме «Нитрам» [Sarah Meyssonnier/Reuters]

Каннский кинофестиваль является крупнейшим в мире и возвращается на Французскую Ривьеру в этом году после остановки в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Мероприятие привлекло на красную ковровую дорожку таких звезд, как Мэтт Дэймон и Шэрон Стоун, а режиссеры и актеры с радостью вернулись, несмотря на меньшую посещаемость, чем в предыдущие годы.

Когда в субботу было официально объявлено о награждении, другими крупными победителями стали Леос Каракс, которого назвали лучшим режиссером Аннетт, мюзикла о двух артистах, вовлеченных в закрученную любовную интригу.

Второй главный приз разделили стенд №6 Джуху Косманена, о женщине, отправляющейся в поездку по России, и герой из Ирана Асгар Фархади, изображающий заключенного, стоящего перед моральной дилеммой.

Хамагути Рюсуке и Такамуса Оэ из Японии получили приз за лучший сценарий за рассказ о горе и потере «Веди мою машину».

Это был также грандиозный вечер для ранее неизвестной норвежской актрисы Ринат Райнсви, которая прославилась своей ролью в фильме «Худший человек в мире». Иоахим Трир – современная романтическая комедия, получившая признание критиков.

Калеб Лэндри Джонс, сыгравший главную роль в австралийском фильме «Нитрам», получил награду за лучшую мужскую роль.

Приз жюри, занявший второе место в номинации лучший фильм, достался двум фильмам: «Колено впереди» израильского режиссера Надава Лапида и «Мемория» тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакула.