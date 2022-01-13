Канье Уэст посещает Россию и встречается с Владимиром Путиным | развлечение

Сообщается, что Канье Уэст планирует поездку в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
44-летний рэпер, официально сменивший имя на Ye, собирается вести одно из своих шоу Sunday Service, поскольку он надеется развивать свой бизнес в стране вместе с миллиардером-застройщиком Арасом Агаларовым и его сыном Эмином Агаларовым.
Стратегический советник Кани, принца Судана, помогает организовать поездку звезды, назвав Россию будущим «вторым домом» «самого сильного» хитмейкера.
«Он собирается провести там много времени», — сказал Амир Billboard.
Предлагаемые выступления на воскресной службе станут первыми выступлениями Канье в России и, скорее всего, состоятся на одной из самых больших площадок в Москве.
Планируется, что Путин будет приглашен в качестве специального гостя, и Судан объяснил, что музыкальная звезда уже давно хотела выступить в России и встретиться с президентом.
Между тем, Netflix объявил, что документальный фильм о артисте — «Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy» — выйдет в прокат 16 февраля.
Вещательный гигант назвал фильм «трехнедельным глобальным событием, которое случается раз в жизни», которое расскажет о яркой и порой противоречивой карьере рэпера.
Первый акт сериала также выйдет в кинотеатрах 10 февраля и будет включать в себя ранее не публиковавшиеся кадры Канье в студии и во время выступления.
Режиссерами фильма являются Куди и Чике, которые сняли многие музыкальные клипы Уэста, включая «Иисус идет» и «Через провод».
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