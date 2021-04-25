Карацев оглушил Джоковича и вышел в финал Serbian Open

ТЕННИС – Открытый чемпионат Австралии – Мельбурн-Парк, Мельбурн, Австралия, 18 февраля 2021 года, россиянин Аслан Карацев отвечает во время полуфинального матча против Новака Джоковича – Reuters / Асанка Брендон Ратнаяке.

Новак Джокович выбыл из своего турнира после того, как россиянин Аслан Карацев обыграл его 7-5 4-6 6-4 в субботу, чтобы выйти в финал Serbia Open и отомстить за поражение Австралии в полуфинале Открытого чемпионата Австралии от первой ракетки мира.

Джокович потерпел второй подряд внезапный нокаут на грунте быстро подряд после того, как британец Дэн Эванс победил его в третьем раунде Monte Carlo Masters на прошлой неделе, не сумев реализовать набор отрывных очков против Карацева.

Он встретится с россиянином Маттео Береттини в финале в воскресенье после того, как итальянец обыграл японского соперника Таро Даниэля 6-1 6-7 (5) 6-0 в другом полуфинальном матче в Центре Джоковича на Дунае в Белграде.

Джокович почтил память Карацева после того, что, по его словам, было забытым вечером.

«Снимаю шляпу перед Карацевым, он проявил смелость и заслужил победу», – сказал Джокович на пресс-конференции.

«Может быть, я не смогу вспомнить все памятные встречи в этом матче, потому что я проиграл. Я не доволен своим выступлением, я дрался, но он делал отличные броски каждый раз, когда мне было нужно.

«Иногда мне не везло, все было от одного или двух бросков, но на протяжении всего матча у меня было много взлетов и падений».

«Это определенно самая важная победа в моей карьере. На Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне мне казалось, что я играю у стены, но это другое покрытие, и я был в центре», – сказал Карацев.

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