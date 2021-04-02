Каскадные небесные явления в апрельском ночном небе

ТОРОНТО – Поскольку погода теплеет, апрельские ночи будут наполнены небесными чудесами от «пояса Венеры» и созвездия Льва до празднования 60-летия первого человека в космосе.

Первый полный месяц весны сильно начнется с появления Сатурна, Юпитера и Луны на раннем рассветном небе 6 апреля. По данным НАСА, тройка появится над юго-восточным горизонтом. Сатурн первым прибудет около 4:03 по восточному времени, Луна вскоре последует за ним через 19 минут, а Юпитер займет свою позицию в 4:39 по восточному времени.

Новолуние будет идентифицировано 11 апреля в 22:31 по восточному времени, когда Луна пройдет между Землей и Солнцем. Новолуние не будет видно на ночном небе, потому что оно будет пересекать дневное небо вместе с солнцем.

Затем, 12 апреля, любители космоса смогут отпраздновать 60-летие российского космонавта Юрия Гагарина, который, по данным НАСА, вышел на орбиту на 108 минут.

Тем, кто ожидает метеоритного дождя в Лириде, может повезти больше в следующем году. Ожидается, что перед рассветом 22 апреля будет ливень, но НАСА заявляет, что восходящий лунный свет затруднит идентификацию 18 обычных метеоров в час. Лучшее время для того, чтобы мельком увидеть метеоры, будет между 4:07 и 4:44 утра по восточному времени, когда заходит луна и еще до начала рассвета.

Хотя метеоритный дождь 22 апреля может выступить в роли обвала, есть еще «цветочный пояс», которого стоит ожидать. Если небо чистое, посмотрите на горизонт напротив солнца на закате, чтобы увидеть розовое свечение. На закате пояс сформирует дугу.

Апрельское полнолуние называется розовой луной, и в этом году это будет гигантская луна, что означает, что луна находится на своей ближайшей к Земле орбите. Полнолуние сформируется 26 апреля в 23:31 по восточному времени и будет отображаться в течение трех дней, с 25 по 28 апреля.

По словам НАСА, наблюдатели за небом в течение месяца должны увидеть созвездие Льва, чтобы найти яркую белую звезду Регулус, которая образует Сердце Льва. Было подтверждено, что две звезды в созвездии имеют экзопланеты.