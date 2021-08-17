Катастрофа в Афганистане – это момент Байдена в заливе свиней: Панетта

Бывший министр обороны Леон Панетта сравнил повторную оккупацию Афганистана талибами с провалом при поддержке ЦРУ Вторжение в залив Свиней из Кубы в начале 1960-х, добавив, что крах поддерживаемого Западом правительства в Кабуле подорвал доверие к Америке.

«Это ситуация, которая быстро ухудшается, за гранью воображения», – сказал CNN Панетта, бывший директор ЦРУ при Бараке Обаме и бывший глава администрации Белого дома Билла Клинтона. Никто не ожидал того, что произошло. Никто не ожидал, что талибы будут действовать так быстро, как они. У них явно была стратегия для этого … и мы не знали, как быстро это могло произойти ».

Талибан въехал в столицу Афганистана Воскресенье, в результате чего в городе царит хаос. Международный аэропорт Те, кто отчаянно пытался избежать возрождения включенного в список исламского режима фундаменталистов, наводнили надежду пробиться в путь. Некоторые из них цеплялись за уходящие американские военные самолеты и падали насмерть, когда самолет поднимался в небо.

Фидель Кастро разговаривает с узниками вторжения в залив Свиней на спортивном стадионе в Гаване, Куба, 18 апреля 1961 года. AP Photo / Мигель Винас, Пренса Латина, файл

Недавно, на прошлой неделе, сотрудники разведки США были Просочился в СМИ Крах правительства во главе с президентом Афганистана Ашрафом Гани может наступить в течение 60 или 90 дней. Действительно, четыре крупнейших города страны пали перед талибами за 96-часовой период, завершив катастрофический коллапс чуть более чем за две недели до официального крайнего срока, когда боевые силы США должны покинуть страну.

В понедельник Панетта признал, что когда дело доходит до ненадежного характера афганских сил безопасности и силы наступления талибов, спецслужбы США «ошибаются».

Они упустили то, что происходило. Они упустили тот факт, что талибы явно готовились к этой стратегии. Когда Соединенные Штаты вывели свои войска, они поняли, что они могут извлечь из этого выгоду, и я думаю, что разведывательное сообщество это понимало, но они не понимали, насколько Талибан был готов к проведению той кампании, которую они проводили в течение последние несколько дней. Он добавил, что за несколько дней они захватили 12 региональных столиц, что неразумно.

В заявлениях из Восточной комнаты Белого дома в понедельник днем ​​Байден возлагает большую часть вины О падении Афганистана его предшественником, бывшим президентом Дональдом Трампом, и афганскими военными и политическими лидерами. Президент также признал, что авария произошла «быстрее, чем мы ожидали», и упомянул лозунг другого президента-демократа, Гарри Трумэна, сказав: «Я президент Соединенных Штатов Америки, и ответственность лежит на мне».

«Во многих отношениях я думаю о JFK и Бухте Свиней, понимаете?» сказал Панетта, у которого взяли интервью за несколько часов до заявления Байдена. Она быстро раскрылась, и начальник подумал, что все будет хорошо, но это не так. Но президент Кеннеди взял на себя ответственность за то, что произошло, и я настоятельно рекомендую президенту Байдену взять на себя ответственность. [and] Признайте свои ошибки “.

«Он должен дать понять американскому народу, что как главнокомандующий он будет продолжать защищать нашу национальную безопасность и что мы будем преследовать террористов, где бы они ни находились», – добавил Панетта. «Он просто должен сделать так, чтобы Соединенные Штаты Америки оставались сильным мировым лидером, который может работать с нашими союзниками, пытаясь защитить мир и процветание. Это послание, которое он должен послать американскому народу и всему миру, потому что наш авторитет сейчас под вопросом “.