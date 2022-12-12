Кеннет Шеперд — Привет, я новый штатный писатель Kotaku.

картина : CD Projekt Red / Котаку

О, привет. Я не видел тебя там. Я Кеннет Шеперд, КотакуНовый штатный писатель.

Если вы меня не знаете, последние три года я писал об индустрии видеоигр в Ван Байт Как штатный писатель, и я сделал это через объектив Что-то странноеИ социальная коммуникацияИ Самоанализ. Я также писал об этих вещах в таких местах, как ребристыйИ IGNИ Вставить ЖурналИ Игровой журналИ много других мест, которые я не буду здесь упоминать. Но если вы будете достаточно любезны прочитать мои слова там, вы найдете все это прямо здесь, в Котаку, как это. Но кроме того, я здесь, чтобы помочь Советы и рекомендации Где мы говорим о причинах и причинах игры в видеоигры.

Я начинал как репортер, работающий в местных новостях. То, что началось с написания статей для моей студенческой газеты, в конце концов превратилось в ее ведение, а затем какое-то время работало в местной газете. Конечной целью всегда было получить работу, пишущую об играх, но я думаю, что рассказ о людях на более приземленном уровне дал много информации о том, как я думаю и говорю об индустрии. Если раньше мне было интересно наблюдать, как бегемоты бегают во имя завоевания рынка, то теперь меня больше волнует то, что игры значат для нас как культуры геймеров и создателей. Я говорю людям, что лучший вопрос, который я задавал в интервью во время работы в газете, был: «Что это значит для вас?» И я смотрел, как один из них загорелся, когда он ответил. Мне нравится придерживаться такого же мышления, когда я пишу о видеоиграх и о том, что они значат для людей, которые не сидят за столом и не хвастаются рекордными прибылями, увольняя половину своей рабочей силы.

Я не только пишу о видеоиграх, но и рассказываю о них. Нормандия FMдвухнедельный ретроспективный подкаст, который я веду вместе с разрушительныйЭрик Ван Ален. Если имя вам не говорит, мы начали как файл массовый эффект Подкаст, рассказывающий о всей научно-фантастической саге BioWare, с эпизодами, в которых рассказывается о каждой игре вместе с невероятными гостями из разных уголков индустрии. Постановка этого шоу оказала огромное влияние на мой критический голос, сместив большую часть моих размышлений об играх, повествовании и самовыражении игроков в сторону действительного анализа конкретного момента, а не попыток обобщить вещи в общих, упрощенных штрихах.

С тех пор шоу стало больше похоже на ретроспективу видеоигр. Мы пошли, чтобы покрыть эпоха драконовИ Нефритовая ИмперияИ Последний из насИ Последняя фантазия XИ в настоящее время мы в двух эпизодах от завершения нашей ретроспективы. фильм Киберпанк 2077. В новом году мы начнем играть ярмо серия, которая захватывающая, потому что это первый раз, когда я не играл в игру на шоу до того, как мы о ней рассказали.

Боже мой, что можно сказать обо мне? Покемон Она мой вице-президент по жизни, и у меня есть частная коллекция из шести покемонов, которых я считаю своей основной группой (Райчу, Палкия, Латиас, Бьютифлай, Тортерра и Хаундум). До пандемии я жил в кинотеатрах, и вы видели все, что показывали, хорошее или плохое. Я все еще пытаюсь привыкнуть снова смотреть фильмы, но этот переход назад, когда открываются кинотеатры, был непрерывным процессом. Прежде чем писать об играх, я был на пути к тому, чтобы стать учителем музыки, преподавающим в школьном хоре (очевидно, у меня есть талант выбирать карьерные пути, которые имеют очень стабильные рынки труда), потому что каждый гей-подросток, который рано поет в своем школьном хоре, пойман в 2010-х восторг В данный момент они находятся и могут находиться на терапии, пытаясь забыть выступление Мэтью Моррисона «Blurred Lines». Я больше не занимаюсь музыкой профессионально, но я пою трек в своей машине, и я заплатил много денег за копию гитары Илая из Последний из нас часть вторая За то, что не включал его время от времени.

G/O Media может получать комиссию

До Котаку, я жила в маленьком городке Джорджия с 16-летней йоркширской чихуахуа по имени Лили, в которой есть все мое сердце. Я не знаю, как вы будете реагировать на городскую жизнь, когда мы переедем в Нью-Йорк, особенно в его преклонном возрасте, но я долго работал над тем, чтобы мы попали сюда. Я начал писать об индустрии видеоигр, будучи студентом колледжа с широко открытыми глазами, в 2013 году, опубликовав шокирующий обзор… Grand Theft Auto V для моих университетских работ (которые, к счастью, были потеряны из-за изменения времени и места), но что я не сказал большинству людей в то время, так это то, что я начал писать о видеоиграх, потому что был уверен, что карьера вытащит меня из душные пределы маленького городка Джорджия и в большой город, в котором я мечтал жить там. Годы учебы в колледже, пандемия, проблемы со здоровьем и увольнение позже, я пишу это из нью-йоркского офиса G/O в качестве штатного корреспондента для Котаку. Я могу видеть высокие здания из окна и слышать городскую суету внизу. Долгое время наблюдение за горизонтом города было похоже на то, что ваша семья ведет вас в хороший ресторан. Это было особое событие, которое, как вы знали, обойдется вам в одну-две зарплаты. В настоящее время? Как только мой рабочий день закончится, я выйду в город и узнаю, что я больше не просто прохожий.

Итак, пока я пишу это, пришло время для меня больших перемен. Одно дело переходить от написания статей для одного веб-сайта к другому, и совсем другое — перенести всю свою жизнь в город, о котором вы мечтали полжизни. Что ж, вот новые начинания в захватывающем новом месте. И в большом городе и здесь Котаку. Посмотрите на вас всех на первой странице.