Керри говорит, что делегации США и России говорили в Глазго о выбросах метана – бизнес и экономика

Лондон, 5 ноября. Делегации США и России говорили об усилиях по сокращению выбросов метана среди других вопросов на 26-й Конференции сторон Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP26) в Глазго, Шотландия, сказал специальный посланник президента США по климату Джон Керри на пресс-конференции на COP26. Пятница.

«Мы говорили о том, как бороться с метаном и, возможно, работать вместе», – сказал Керри, не вдаваясь в детали на уровне переговоров.

Сообщается, что Керри должен был встретиться со специальным представителем президента России по вопросам климата Русланом Эдельгириевым.

На пресс-конференции Керри сказал, что в Глазго можно заключить сделку по урегулированию разногласий по поводу толкования Парижского соглашения. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты призывают стороны, подписавшие Парижское соглашение, достигать своих амбициозных целей по сокращению выбросов парниковых газов не реже одного раза в пять лет, поскольку было бы «небрежно» выходить из COP26 с нечастой оценкой.

COP26 проходит в Глазго с 31 октября по 12 ноября. Делегаты из почти 200 стран посещают конференцию в крупнейшем городе Шотландии, стремясь согласовать правила выполнения Парижского соглашения после ряда неудачных попыток в предыдущие годы. Кроме того, конференция фокусируется на планах адаптации к некоторым необратимым последствиям изменения климата. Публикация соглашений COP26 ожидается в результате переговоров.