Кинофестиваль «Артисты Украины» в Палм-Спрингс собирает средства и культурно обменивается в эти выходные

В пятницу в Культурном центре Палм-Спрингс стартует трехдневный Фестиваль художников Украины, на котором пройдут показы украинских фильмов и выставки украинского искусства.

Фестиваль проходит в Культурном центре Палм-Спрингс в пятницу, субботу и воскресенье. Некоторые кинематографисты покинули свои дома в Украине, когда началось российское вторжение.

Украинский режиссер Ирина Сонова дала в эти выходные два коротких шоу — она одна из членов группы кинематографистов, прилетевших на выходные, чтобы собрать деньги для отправки домой.

«Нам нужна вся помощь от всех со всего мира, потому что мы боремся за великую цель, за наш дом», — сказала Сонова.

Она и ее маленькая дочь бежали от бомбежек в Киеве.

«Когда мы проснулись от взрывов, я бросила его в машину, и мы ехали 20 часов», — сказала она.

Все доходы от фестиваля пойдут на помощь украинским детям, перемещенным в результате войны. 10 процентов всех вырученных средств пойдут украинским животным и нуждающимся в них приютам для животных.

Режиссер Полина Бочак помогла организовать фестиваль всего за месяц.

«Я чувствую, что это мой долг и моя роль в нашей победе — объединять людей, делиться нашими историями, нашими фильмами и прославлять нашу культуру, которая в настоящее время разрушается дома», — сказал Бочак.

По ее словам, представленные 12 фильмов охватывают самые разные жанры, позволяя заглянуть в глубины украинской культуры.

«Я очень надеюсь, что наша аудитория и наши гости услышат наши истории, увидят, как выглядит наша культура, и увидят, что из себя представляют наши люди», — сказал Бощак.

Актер Омри Роуз играет главную роль в заключительном фильме фестиваля «Эгрегор», который дебютирует в США в эти выходные. Он сказал, что опечален уничтожением российских войск.

«Когда вы там, когда есть люди, которых вы знаете, это реально», — сказала Роуз.

«Палм-Спрингс, во всем мире прямо сейчас, нам нужно собраться вместе — объединить наши силы», — сказал Бушак. «Мы можем победить только тогда, когда будем едины и вместе».

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