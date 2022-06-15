Кинофестиваль в Теллурайде назвал имена несогласных российских режиссеров – Крайний срок

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Несмотря на то, что Канны завершились в прошлом месяце, а Трайбека все еще продолжается на этой неделе, все внимание обращено на фестивальную трассу ближе к осени, и все важные остановки, такие как Венеция, Торонто и Теллурид, которые будут проходить по фестивальной трассе, вероятно, готовятся. расписание наградного сезона. Другие предпринимают первые шаги теперь, когда организаторы Нью-Йоркского кинофестиваля были в городе на прошлой неделе, устраивая студийный прием, представителей по связям с общественностью и лоббируя даже повышение интереса к осеннему фестивалю. До Тот другой фестиваль, упомянутый в Нью-Йорке, начался в ночь открытия. Руководители Международного кинофестиваля в Торонто также были в городе этой весной и провели встречи и обеды, чтобы убедиться, что этой осенью киноиндустрия вернется к работе в обычном режиме. Боссы фестивалей заняты просмотром кинопремьер, которые надеются использовать осенние фестивали для запуска кампаний на «Оскар».

Памела Джентиле / Теллурид



Сегодня вечером Джули Хантингер и кинофестиваль Теллурид приедут в город на свой ежегодный июньский прием, чтобы пробудить их интерес. очень Важный фестиваль, который, как всегда, состоится в праздник Дня труда. Прежде чем TFF ​​объявит сегодня своих приглашенных режиссеров Фестиваля 2022 года, возможен отбор Нет Время более подходящее, учитывая продолжающуюся войну России против Украины. Отмеченные наградами российские режиссеры-диссиденты Кантемир Балагов и Кира Коваленко должны выбрать серию фильмов, которые будут представлены на 49-м фестивале Telluride, который пройдет со 2 по 5 сентября в Колорадо. Выбранные ими названия фильмов, как и все другие аспекты программирования TFF, будут храниться в тайне до дня открытия. Как сообщает TFF, организаторы фестиваля ежегодно отбирают лучших мировых киноманов, которые вместе с ними составляют фестивальную программу. Приглашенные режиссеры играют ключевую роль в принятии решений по программированию фестиваля, привнося в Теллурайд новые идеи и забытые фильмы.

«Один из самых особенных аспектов Telluride — это замечательная семья возвращающихся кинематографистов, которая сформировалась за эти годы», — комментирует генеральный директор TFF Huntsinger. Эти талантливые люди продолжают снимать качественные и уважаемые фильмы, и мы рады продолжать открывать и приглашать их новые работы снова и снова. Есть также черты преемственности, разделяемые самими создателями фильма. Непоколебимая человечность, желание быть честным и смелым и рассказывать истории, которые заставляют нас глубоко думать и чувствовать. Наши приглашенные режиссеры в этом году Кантемир Балагов и Кира Коваленко — это не только два вернувшихся режиссера с отличной точкой зрения, но и блестящие молодые кинематографисты (встреча в киношколе), которые принесут свои смелые и единые голоса в секцию, которая мы не можем дождаться, чтобы поделиться с нашей широкой аудиторией в сентябре».

ИМДБ



Кантемир Балагов родился в 1991 году в городе Нальчик Кабардино-Балкарской Республики. Он ненадолго уехал из города, чтобы изучать экономику в Ставрополе, но вскоре понял, что его интересы связаны с искусством, и вернулся в Нальчик, чтобы поступить в Школу кино Кабардино-Балкарского государственного университета под руководством Александра Сокурова. После окончания университета снял свой первый полнометражный фильм. близость за что он был награжден премией ФИПРЕССИ «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале 2017. Его вторая работа, пинбол, Он также получил премию ФИПРЕССИ «Особый взгляд» и премию «Особый взгляд» за лучшую режиссуру в Каннах в 2019 году и вошел в шорт-лист премии «Оскар». Его следующий проект – телесериал. последний из нас, Премьера запланирована на HBO в 2023 году.

«Впервые я был в Теллуриде в 2017 году со своим первым фильмом. близость«Как затворник, я всегда беспокоюсь о том, чтобы пойти на фестивали, но в мой первый день в Теллуриде я чувствовал себя иначе. Фестиваль связан с неповторимостью высказываний разных авторов, дарит любовь и беззащитность, заставляет чувствовать себя как дома. Том и Джули вложили в него много сердца и души и создали замечательное сообщество. Нет, сообщество — неправильное слово. Они создали семью, и для нас с Кирой большая честь быть частью этой семьи. Мы рады быть приглашенными режиссерами в этом году. Мы обещаем, что будем с энтузиазмом выбирать фильмы, потому что считаем, что фильмы — это маленькие чудеса, в которых мы отчаянно нуждаемся прямо сейчас».

icsfilm.org



Кира Коваленко родилась в 1989 году в Нальчике, Россия, училась в Школе кино Кабардино-Балкарского университета под руководством Александра Сокурова. Ее первый полнометражный фильм, Совичка, Он был выпущен в 2016 году. Его вторая функция, развязать кулак Премьера фильма состоялась в 2021 году, и он получил признание критиков, получив Гран-при программы «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале.

«2021 год был моим первым приездом в Америку, — комментирует Коваленко. «Мне сказали, что я еду в лучшее место на земле. Я ждала с нетерпением и фантазировала. По дороге на фестиваль я открыла книгу, которую везла с собой. Там была картина. На картине Лариса Шипитько, Вернер Херцог и Эд Лахман. Я был там, где был сделан этот снимок». Это был мой первый опыт в Теллуриде. Это не то место, где кино, судьба, история и дух места лишь переплетаются. Для всех, кто там был однажды становится особенным.В этом есть секрет.Я считаю, что это секрет любви.Секрет любви Тома (Луди) и Джули к кино.Люблю это место.Теперь я получаю этот огромный подарок, чтобы быть приглашенным режиссером У меня есть шанс стать частью этой головоломки и поделиться фильмами, которые помогают мне жить, дают надежду и напоминают о чудесах».

Предыдущими приглашенными режиссерами были Барри Дженкинс, Пико Эйр, Джонатан Летем, Джошуа Оппенгеймер, Фолькер Шлендорф, Рэйчел Кушнер, Джей Мэдден, Каэтано Велозо, Майкл Ондатже, Александр Пейн, Салман Рушди, Питер Богданович, Б. Робби Рич, Филип Лопат, Эрол Моррис. , Бертран Тавернье, Джон Бурман, Джон Саймон, Бак Генри, Лори Андерсон, Стивен Сондхейм, Г. Кабрера Инфанте, Питер Селларс, Дон Делилло, Дж. П. Горин, Эдит Крамер и Славой Ижек.

Программа приглашенного режиссера спонсируется Turner Classic Movies (TCM).