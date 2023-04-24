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Кисида исключает досрочные выборы после крупной победы ЛДП на дополнительных выборах в воскресенье

24 апреля, 2023
Toma Kulikov

Правящая Либерально-демократическая партия премьер-министра Фумио Кишиды (ЛДП) получила долгожданный импульс в воскресенье вечером, когда четыре из пяти кандидатов, принадлежащих к ЛДП или поддерживающих ее, выиграли ключевые дополнительные выборы, хотя Кисида резко осудил разговоры о досрочном голосовании.

Хотя ЛДП добилась большего, чем ожидалось, более пристальный взгляд на результаты выборов показывает, что некоторые победы были незначительными и что общественное доверие к администрации Кишиды может быть не таким сильным, как предполагают окончательные результаты.

Четыре выборов в Палату представителей и один конкурс в Сенат были расценены как критические испытания популярности Кишиды. Ходили слухи, что он может объявить внеочередные выборы через некоторое время после встречи лидеров G7 в Хиросиме в следующем месяце.

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