Кисида исключает досрочные выборы после крупной победы ЛДП на дополнительных выборах в воскресенье

Правящая Либерально-демократическая партия премьер-министра Фумио Кишиды (ЛДП) получила долгожданный импульс в воскресенье вечером, когда четыре из пяти кандидатов, принадлежащих к ЛДП или поддерживающих ее, выиграли ключевые дополнительные выборы, хотя Кисида резко осудил разговоры о досрочном голосовании.

Хотя ЛДП добилась большего, чем ожидалось, более пристальный взгляд на результаты выборов показывает, что некоторые победы были незначительными и что общественное доверие к администрации Кишиды может быть не таким сильным, как предполагают окончательные результаты.

Четыре выборов в Палату представителей и один конкурс в Сенат были расценены как критические испытания популярности Кишиды. Ходили слухи, что он может объявить внеочередные выборы через некоторое время после встречи лидеров G7 в Хиросиме в следующем месяце.