Согласно докладу министерства обороны Китая, совместные учения были первыми, в которых использовалась объединенная система командования и управления, когда российские войска были интегрированы с китайскими организациями.

Учения дали возможность обеим сторонам испытать новое вооружение и впервые российские войска использовали китайскую технику, в том числе бронетехнику.

Поскольку ситуация с безопасностью в Афганистане продолжает ухудшаться на фоне падения поддерживаемого США правительства в Кабуле, совместные учения были нацелены на усиление некоторых контртеррористических возможностей.

Но аналитики на Западе и в России подвергают сомнению истинную военную ценность учений, утверждая, что у кампании в Пекине и Москве, возможно, были разные цели, от экономики.

В беседе с CNN Питер Лейтон, коллега из Института Азии Гриффита в Австралии, охарактеризовал упражнения как в основном театральные. Чтобы проиллюстрировать его точку зрения, учения, получившие название Zapad Interaction-2021 на русском языке или Xibu Unity-2021 на китайском языке, на прошлой неделе доминировали в китайских государственных СМИ, с множеством историй, фотографий и видео операций на севере Китая. Лейтон сказал, что упражнения выглядели слишком танцевальными, и у них не было возможности назвать это «бесплатной игрой», когда командирам приходилось принимать важные решения на поле в пылу битвы. «Свободная игра улучшает военные навыки, а не такие мероприятия, как авиашоу», – сказал Лейтон. Региональное сотрудничество В последние недели заголовки на Западе заполнились рассказами о военном сотрудничестве союзников США в Тихом океане, в том числе об интенсивных учениях с участием британского авианосца в Южно-Китайском море и американских, японских и южнокорейских подразделений в Австралии. Но даже несмотря на то, что у Пекина нет ряда союзников и партнеров в Вашингтоне, эти учения дали НОАК возможность продемонстрировать свою способность работать с региональным партнером. READ Питание через iPhone, - Discly News Однако Александр Капуев, руководитель российского Азиатско-Тихоокеанского проекта в Фонде Карнеги в Москве, сказал, что, хотя обе стороны заявили о своих тесных связях, реальный военный союз России и Китая, похоже, не был на карте. «Военное сотрудничество не подразумевает необходимости заключения взаимно обязательного соглашения о безопасности, если другая сторона подвергается нападению / вы хотите принять участие в конфликте», – написал Капуев в Twitter. По его словам, формальный альянс будет контролировать автономию каждой стороны, что очень важно. Капуев сказал, что Китай не обязан заниматься Крымом, в то время как у России нет реального интереса к Тайваню или Южно-Китайскому морю. В конечном итоге намерения России по расширению сотрудничества могут быть скорее денежными, чем военными. Капуев заявил в Твиттере, что Россия видит «окно возможностей» для продажи большего количества оружия Китаю, добавив, что, несмотря на быструю военную модернизацию, российские технологии по-прежнему необходимы. Капуев отмечает, что, тренируясь с российскими войсками, Китай покупает кое-что еще – опыт войн. Например, в последние годы российские военные проходят испытания в Сирии и Крыму. Некоторые из них могут быть переданы китайским солдатам во время совместных тренировок. Последний раз Китай воевал в 1979 году во время пограничного конфликта с Вьетнамом. Новое оборудование Когда в понедельник начались учения, китайские государственные СМИ обратили внимание на появление J-20, первого самолета ВВС НОАК, который участвовал в совместных учениях десятилетней давности. Управляемая правительством Global Times описывает первое появление J-20 в совместных учениях как укрепление военного сотрудничества между Китаем и Россией перед лицом вызовов безопасности в Азии и «прямых угроз Соединенным Штатам и их союзникам». В отчете не упоминается природа этих угроз, но появление J-20 во время китайско-российских учений произошло всего через несколько недель после того, как ВВС США продемонстрировали свою величайшую историю пиратства в Азии. Два десятка самолетов F-22 Raptor проходят подготовку над тихоокеанскими островами Гуам и Диниан. Когда десять лет назад J-20 впервые поднялся в воздух, Китай предложил его в ответ на американские F-22 и F-35, ведущие пиратские самолеты в мире. После объявления о готовности НОАК к войне в 2018 году китайский военный эксперт Чжан Чунпин заявил в сообщении на англоязычном веб-сайте НОАК, что J-20 «вступит в бой с соперниками, которые осмелятся взорвать Китай в будущем». . “ READ Не переставайте отмечать новогоднюю вечеринку (даже заранее) Хотя на прошлой неделе J-20 провели мероприятие, они не будут в составе экипажа боевых самолетов, отправленных Китаем на Международные военные игры 2021 года, которые состоятся в России, начиная с 22 августа. В их число входят истребители J-10B, истребители J-16 и большой транспортный самолет Y-20, которые будут запускаться за пределами Китая, сообщает государственное информационное агентство Синьхуа. Отчет Global Times Он сказал, что бомбардировщики H-6K также будут на борту 11 самолетов НОАК. Объясняя мнение Кабуве о реальном военном опыте, в отчете Global Times цитируются неназванные китайские аналитики, которые заявили, что их участие в соревновании позволит китайским войскам обмениваться опытом с другими бойцами, имеющими опыт реальных боевых действий. Сразитесь в настоящей битве. ”