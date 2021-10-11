Китайские государственные СМИ заявили, что лазейки в ограничении времени игр должны быть закрыты

Мужчина играет в онлайн-игру на компьютере в интернет-кафе в Пекине, Китай, 31 августа 2021 года. REUTERS / Florence Lu

ШАНХАЙ (Рейтер) – лазейки, которые позволяют несовершеннолетним обходить новые правила, направленные на ограничение игрового времени до трех часов в неделю, должны быть удалены, чтобы «предотвратить зависимость», заявили китайские государственные СМИ.

В августе Китай ввел новые правила, ограничивающие время, которое дети до 18 лет могут проводить за видеоиграми, до трех часов в неделю, шаг, который, по его словам, был необходим для борьбы с игровой зависимостью, но который заставил молодых китайских геймеров выразить свой гнев по поводу правил. Подробнее

«На некоторых платформах онлайн-торговли есть компании по аренде игровых и торговых аккаунтов, и пользователи могут обойти контроль, арендуя и покупая аккаунты и играя в онлайн-игры без ограничений. Это означает, что у подростков все еще есть лазейки для входа в онлайн-игры, что стоит », – говорится в комментарии в официальной газете Коммунистической партии« Жэньминь жибао »в понедельник.

В комментарии также упоминается, что некоторые игровые торговые платформы заявили, что были приняты строгие меры для предотвращения покупки, продажи и аренды учетных записей несовершеннолетними. Игровые компании должны «активно выполнять социальные обязательства», «нести ответственность за здоровый рост следующего поколения» и «способствовать здоровому развитию индустрии».

Семьям и школам также настоятельно рекомендуется создать среду, способствующую «здоровому росту несовершеннолетних», согласно комментарию, особенно родителям, поскольку некоторые несовершеннолетние используют свою личность для регистрации в игровой учетной записи, что делает игровое время неэффективным.

Власти Китая, крупнейшего в мире рынка видеоигр, в течение многих лет опасались игровой и интернет-зависимости среди молодых людей, открывая клиники, которые сочетают лечение и военную подготовку для тех, кто страдает так называемыми «игровыми расстройствами».

(Отчет) Эмили Чоу и Ван Цзин; Редакция Жаклин Вонг

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.