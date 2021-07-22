Китайские хакеры украли данные Меконга у министерства иностранных дел Камбоджи – источники

Мужчина моет корову в реке Меконг в Пномпене, 7 ноября 2012 года. REUTERS / Samrang Baring

ПННОМ ПЕНЬ / ХАНОЙ (Рейтер) – Похороненный в длинном обвинительном заключении США, обвиняющем Китай в глобальной кампании кибершпионажа, была интригующая деталь: среди правительств, на которые нацелены китайские хакеры, находится Камбоджа, один из самых лояльных азиатских союзников Пекина.

Взлом, который, по словам двух источников, знакомых с обвинительным заключением, был министерством иностранных дел Камбоджи, также был призван разоблачить – дискуссии между Китаем и Камбоджей по поводу использования реки Меконг, которая стала новым полем битвы за влияние США и Китая в стране. юго-восток. Азия.

В понедельник министерство юстиции США заявило, что четверо китайцев – три сотрудника службы безопасности и контрактный хакер – были обвинены в Соединенных Штатах в проведении атак на десятки компаний, университетов и правительственных учреждений в США и за рубежом. Читать далее

Ответить обвиняемым, названным в обвинительном заключении, сразу не удалось.

Обвинения, которые Китай назвал сфабрикованными и политически мотивированными, были изложены в 30-страничном обвинительном заключении суда США, в котором подробно описывалась деятельность, по его словам, подставной компании, управляемой китайской государственной службой безопасности в Хайнане, китайской островной провинции недалеко от Юго-Восточной Азии.

Согласно обвинительному заключению, среди целей хакеров было «министерство правительства Камбоджи А», из которого они «украли данные, касающиеся обсуждений между правительствами Китая и Камбоджи по поводу использования реки Меконг» в январе 2018 года.

Два источника, знакомые с обвинительным заключением, сообщили Reuters, что это министерство иностранных дел Камбоджи.

Посольство Китая в Камбодже не ответило на два электронных запроса Reuters о комментариях. В сообщении в аккаунте WeChat для обмена сообщениями посольство отклонило обвинения США и заявило, что не получало никаких запросов о комментариях от Reuters.

В ответ на вопросы Reuters министерство иностранных дел Китая заявило, что обвинения безосновательны и что Соединенные Штаты являются крупнейшим источником кибератак в мире.

Представитель министерства иностранных дел Камбоджи передал вопросы в министерство связи, которое отказалось от комментариев. Официальный представитель правительства Фай Сиван от комментариев отказался.

«Секреты и данные»

Река Меконг протяженностью 4350 километров (2700 миль), известная как Лансанг в верховьях, течет из Китая вдоль границ Мьянмы, Лаоса и Таиланда через Камбоджу и Вьетнам, где на протяжении тысячелетий она поддерживала фермерские и рыболовные сообщества.

Как и Южно-Китайское море, река Меконг стала границей в соперничестве между Соединенными Штатами и Китаем, поскольку Пекин опередил Вашингтон в расходах и влиянии на страны нижнего течения в зависимости от своего контроля над водами реки.

Согласно обвинительному заключению, китайские хакеры получили данные от министерства Камбоджи в тот же день, когда Камбоджа принимала поддерживаемый Китаем саммит лидеров сотрудничества Ланьканг-Меконг с Китаем, Лаосом, Мьянмой, Таиландом и Вьетнамом в Пномпене, столице Камбоджи. , 10 января 2018 г.

В обвинительном заключении не вдавались в подробности данные, полученные хакерами, связанные с этими обсуждениями.

Согласно обвинительному заключению, в тот же день хакеры скрыли и передали «коммерческие секреты и служебные данные о звуках воды» в цифровых изображениях медведя коалы и тогдашнего президента США Дональда Трампа. В нем говорится, что материал был отправлен на онлайн-аккаунт, контролируемый хакерами.

Было неясно, были ли гидроакустические данные – данные, собранные гидролокатором и используемые для мониторинга подводных объектов – из региона Меконга.

На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил министрам иностранных дел Юго-Восточной Азии, что Соединенные Штаты поддерживают «свободный и открытый Меконг» в рамках поддерживаемого США Партнерства по Меконгу. Читать далее

(Репортаж Брака Чана Туле в Пномпене, Джеймса Пирсона в Ханое и редакции в Пекине) Редакция Роберта Перселла и Марка Генриха

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