ПЕКИН (AFP) – Власти объявили в среду об историческом шаге в рамках самой амбициозной миссии страны в глубокий космос об экспедиции по посадке корабля на Марс и изучению признаков древней жизни.

Прибытие Tianwen 1 после семимесячного полета на расстояние почти 300 миллионов миль (475 миллионов километров) является частью необычного взрыва активности на Марсе: во вторник космический корабль из Объединенных Арабских Эмиратов совершил движение по орбите вокруг Красной планеты, и марсоход должен прибыть в Америку на следующей неделе.

Китайское космическое агентство заявило, что орбитальный аппарат и пятитонный космический корабль запустили свой двигатель, чтобы снизить его скорость, что позволило ему быть захваченным гравитацией Марса.

И агентство объявило, что “выход на орбиту был успешным … что делает его первым спутником Марса в нашей стране”.

Это смелая миссия даже для космической программы, которая привела к непрерывной череде достижений и принесла престиж правящей Коммунистической партии Китая.

Если все пойдет по плану, космический корабль отделится от космического корабля в течение нескольких месяцев и благополучно приземлится на Марсе, что сделает Китай второй страной, совершившей такой подвиг. Марсоход, работающий на солнечной энергии, размером с тележку для гольфа, будет собирать данные о грунтовых водах и искать доказательства того, что на планете когда-то могла быть микроскопическая жизнь.

Тяньвэнь, название древнего стихотворения, означает «поиск небесной истины».

Как известно, посадка космического корабля на Марс сложна. Сломанные российские и европейские космические корабли засоряют Землю вместе с вышедшим из строя десантным кораблем США. Около дюжины орбитальных кораблей не попали в цель. В 2011 году китайский орбитальный аппарат, направлявшийся к Марсу в рамках российской миссии, не смог покинуть околоземную орбиту.

Только Соединенные Штаты успешно приземлились на Марсе – восемь раз, начиная с моей миссии «Викинг» в 1970-х годах. Сегодня в эксплуатации находятся американский десантный корабль и марсоход.

Заявка Китая будет включать использование зонтика, запуск ракет и подушек безопасности. Предлагаемая площадка для посадки представляет собой обширную каменистую равнину под названием Утопия-Планетия, куда в 1976 году приземлился американский спускаемый аппарат Viking 2.

До того, как на этой неделе прибыл китайский космический корабль и орбитальный аппарат Emirati, вокруг Марса уже работали шесть других космических аппаратов: три из них были американскими, два европейских и один индийский.

Все три из последних миссий были запущены в июле, чтобы воспользоваться близким выравниванием между Землей и Марсом, которое происходит только раз в два года.

Космический корабль НАСА под названием Perseverance планирует приземлиться 18 февраля. Он также будет искать признаки древней микроскопической жизни и собирать камни, которые будут возвращены на Землю примерно через десять лет.

Секретная космическая программа Китая, имеющая отношение к военным, добилась ряда достижений. В декабре Moon Rocks впервые с 1970-х годов возвращается на Землю. Китай также был первой страной, которая приземлила космический корабль на обратной стороне Луны, которая мало исследовалась в 2019 году.

Китай также строит постоянную космическую станцию ​​и планирует пилотируемую лунную миссию и потенциальную постоянную исследовательскую базу на Луне, хотя сроки еще не объявлены.

Хотя большая часть сообщений с НАСА запрещена Конгрессом, а Китай не является участником Международной космической станции, он все активнее сотрудничает с Европейским космическим агентством и такими странами, как Аргентина, Франция и Австрия. Вначале Китай сотрудничал с Советским Союзом, а затем с Россией.