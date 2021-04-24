Урумчи, Китай (Associated Press). Представитель Синьцзяна назвал обвинения в геноциде «несовместимыми с фактами», поскольку на этой неделе Китай подвергся дальнейшему давлению из-за своего обращения с уйгурской этнической группой в отдаленном приграничном регионе.

Британский парламент одобрил предложение, не имеющее обязательной силы. В четверг он заявил, что политика Китая равносильна геноциду и преступлениям против человечности. Хьюман Райтс Вотч из Нью-Йорка обратилась в ООН В начале недели расследует обвинения в преступлениях против человечности.

«Предложение, принятое британской стороной, абсолютно безосновательно», – заявил в пятницу заместитель генерального директора Департамента пропаганды коммунистической партии Синьцзяна Сюй Гуйсян. «Решение было принято на основании наблюдений некоторых политиков, некоторых так называемых академических институтов, некоторых так называемых экспертов и ученых и некоторых так называемых свидетелей».

По оценкам иностранных правительств и исследователей, в последние годы в лагерях Синьцзяна содержалось около 1 миллиона или более человек. Большинство из них – уйгуры, преимущественно мусульманская этническая группа. Власти обвинили в применении принудительных работ Систематический принудительный контроль рождаемости И пытки.

Китайское правительство категорически отвергло эти обвинения. Лагеря, которые, по его словам, в настоящее время закрыты, были описаны как центры профессионального обучения для обучения китайскому языку, трудовым навыкам и законам в целях поддержки экономического развития и борьбы с экстремизмом. До 2016 года Китай пережил волну террористических атак, связанных с Синьцзяном.

Сюй сказал, что отели в Кашгаре, историческом городе Шелкового пути Синьцзяна, пустовали несколько лет назад, и бизнесмены не желали вкладывать средства, поскольку туризм сокращался из-за опасений террористов. На этой неделе правительство организовало поездку иностранных СМИ в Синьцзян, чтобы защитить свою политику и продемонстрировать то, что Сюй назвал с трудом завоеванной стабильностью, которая, по его словам, приносит региону процветание.

Министерство иностранных дел Китая охарактеризовало обвинения в геноциде как «жестокую ложь», сфабрикованную международными антикитайскими силами.

Великобритания уже сталкивается с рядом проблем дома. Эти британские законодатели должны позаботиться о своих делах и сделать что-то конкретное для своих избирателей, заявил официальный представитель министерства Чжао Лицзянь на ежедневном брифинге для прессы в пятницу.

Великобритания была последней западной страной, объявившей геноцид. Правительство США и парламенты Бельгии, Нидерландов и Канады. Они также обвинили Пекин в совершении геноцида, хотя премьер-министр Канады Джастин Трюдо не хотел использовать этот термин.

В своем отчете, рекомендующем создать следственную комиссию ООН для расследования заявлений и установления личности преступников, Human Rights Watch заявила, что у нее нет документальных подтверждений умысла геноцида.

Однако, «если такие доказательства появятся, действия, совершенные против турецких мусульман в Синьцзяне … также могут способствовать раскрытию геноцида», – говорится в отчете.