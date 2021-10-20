Китайско-российская координация помогает прорвать осаду AUKUS

Большой эсминец Nanjang путешествует по морю Иоанна во время совместных учений китайско-российских военно-морских связей-2021 в октябре. Фото: любезно предоставлено Ли Донгом.

Совместные китайско-российские военно-морские учения, которые начались в четверг в Японском море, могут столкнуться с недавно сформированным трехсторонним партнером по обороне AUKUS между США, Великобританией и Австралией. Это поможет нарушить контроль безопасности Пекина и Москвы под руководством США.

AUKUS принесет больше нестабильных факторов в регион Западной части Тихого океана, поскольку у троицы могут быть более провокационные действия. Соединенные Штаты пытаются связать себя узами брака в нескольких странах Западной части Тихого океана и Индо-Тихоокеанского региона, чтобы контролировать своих стратегических соперников. Это может отрицательно сказаться на морской безопасности Китая.

В этом контексте совместные российско-китайские военно-морские учения извлекают новые уроки и демонстрируют высокий уровень взаимного доверия. У России есть сильный и надежный партнер в западной части Тихого океана – Россия. На этот раз Китай направил свой современный 10-тонный большой эсминец типа 055, а Россия направила основные силы своего Тихоокеанского флота. Это доказывает, что Китай и Россия придают большое значение сотрудничеству в области безопасности.

Кроме того, общественную озабоченность вызывают совместные противолодочные операции Китая и России. Народно-освободительная армия (НОАК) направила различную важную боевую технику для военно-морских учений, в том числе стационарные зенитные патрульные самолеты подводных лодок. В этом году Соединенные Штаты активизировали операции с шпионскими кораблями в Южно-Китайском море. Демонстрируя совместные возможности подводных лодок, Китай и Россия предупредили Соединенные Штаты: американские атомные подводные лодки не должны активно действовать на пороге Китая и России, особенно в западной части Тихого океана.

Другими словами, если Соединенные Штаты хотят провести стратегическую осаду и осаду, Китай и Россия имеют возможность укрепить свои позиции или консолидировать мощь обеих стран. Таким образом, они стремятся сломать стратегическую и военную осаду США, а также полностью помешать их попыткам использовать AUKUS в качестве стратегического средства контроля. Вашингтон хочет посеять проблемы в соседях Китая. В этом контексте Москва может столкнуться с AUKUS наряду с Пекином. Китай и Россия ответственно подходят к делам в Западно-Тихоокеанском регионе. Они могут консолидировать свои позиции, чтобы говорить вместе перед лицом военного господства США на море.

Например, в августе эсминец Тип 055, по сообщениям, совершил плавание в международных водах недалеко от Аляски. Некоторые аналитики полагают, что на этот раз эсминец, скорее всего, снова приблизится к Соединенным Штатам. В любом случае деятельность ВМС НОАК всегда будет справедливой и законной. Тихий океан не является исключительной зоной влияния Америки. Чтобы сохранить свои стратегические интересы, ВМС НОАК должны выйти в глубокое море, например в море, для отработки и отработки своей боевой способности. Он должен разработать планы реагирования, чтобы не дать американским военным нарушить их обычные учения.

AUKUS бросает вызов стратегическим соперникам, таким как Китай и Россия. Но нет возможности одновременно уравновесить Китай и Россию. Расходы Великобритании на оборону определяют, что она не сможет долго поддерживать крупные военно-морские силы в Азии. Фактически, основное внимание Великобритании по-прежнему уделяется Атлантике. Соединенные Штаты хотят использовать AUKUS, чтобы установить ориентир для своего альянса. Точнее, он хочет сформировать небольшую группу в рамках своего более широкого военного союза.

В таких условиях Китай и Россия сначала увеличат свою национальную мощь и военный потенциал, а затем примут участие в активном стратегическом сдерживании. Кроме того, они могут быть интегрированы в международные мероприятия. Они могут разоблачать заговоры Вашингтона, одновременно привлекая союзников США для создания военных союзов и принуждения других стран.

В области безопасности Китай и Россия могут продемонстрировать большую силу и приверженность укреплению сотрудничества и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Китай и Россия работают рука об руку с AUKUS, чтобы продемонстрировать свою позицию, обладая значительной военной мощью.

Автор – военный аналитик из Пекина. Комментарий @ globaltimes.com.cn