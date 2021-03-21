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После переговоров между высокопоставленными китайскими и американскими дипломатами на Аляске, которые состоялись в пятницу по американскому времени, Китай, США и другие крупные страны заняты своей повесткой дня.

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Брюссель с понедельника по четверг для участия во встрече министров иностранных дел стран НАТО. Темой, несомненно, будет Китай и Россия. Во время своего визита в Индию министр обороны США Ллойд Остин встретился со своим индийским коллегой Раджнатхом Сингхом в субботу, и Китай был одной из главных тем встречи за закрытыми дверями. Когда в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров начнет свой визит в Китай, Соединенные Штаты будут первыми в повестке дня предстоящего российско-китайского диалога, хотя Пекин и Москва обычно не нацеливаются на Вашингтон заранее при обсуждении своего стратегического партнерства.

Соединенные Штаты в последнее время проявляют высокомерие и высокомерие как публично, так и одновременно, оказывая давление как на Китай, так и на Россию. 17 марта президент США Джо Байден сказал «Верю», когда его спросили, считает ли он, что президент России убийца, в телеинтервью. Соединенные Штаты также недавно неоднократно заявляли, что Китай представляет собой величайшую геополитическую проблему двадцать первого века, и прокомментировали термин «геноцид» китайского правления в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, а также кричали о союзе со своими союзниками. против Китая. Наступательная политика Вашингтона усугубила глобальный геополитический шок.

Вашингтон ведет игру, которая наверняка навредит ему и, скорее всего, не принесет пользы его азиатским союзникам. Ощущение кризиса в Соединенных Штатах объясняется главным образом снижением их общей конкурентоспособности. Его доминирующий каркас практически не изменился, но его внутренняя опорная сила ослабла. Проблема не будет решена путем укрепления связей с союзниками. Эта тактика может придать Соединенным Штатам больше смелости, но в основном она обнажает страх перед Соединенными Штатами.

Наиболее влиятельные двусторонние отношения в Евразии – это всеобъемлющее стратегическое партнерство Китая и России по координации новой эры. Китай и Россия понимают важность своих отношений. Когда обе стороны продолжают углублять свои отношения, они также скромно и дисциплинированно заботятся о чувствах других стран региона и подтверждают, что отношения между Пекином и Москвой – это партнерство, а не союз.

Откровенно говоря, ни одна страна в регионе не может в одиночку противостоять Китаю или России, не говоря уже о борьбе против двух держав одновременно. Это было бы катастрофой для любой страны, склонной противостоять Китаю и России, заключив союз с Соединенными Штатами. Когда Вашингтон одновременно проявляет враждебность по отношению к Пекину и Москве, Япония посылает крайне негативный сигнал как Китаю, так и России, слишком сильно привязавшись к США.

Китай и Россия расширяют свое стратегическое сотрудничество откровенным, открытым и нормальным образом. Однако Соединенные Штаты отчаянно модернизируют свои союзы с горсткой стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Когда Соединенные Штаты пытаются построить там геополитическую ось, они уже потеряли моральный дух, но при этом демонстрируют недоверие.

Высокопоставленные официальные лица США недавно посетили Японию, Южную Корею и Индию. Сколько бы Южная Корея и Индия ни разговаривали за закрытыми дверями с США, они не упомянули Китай в своих совместных заявлениях. Только совместное заявление США и Японии подвергло Китай яростной атаке. Япония намного сильнее Южной Кореи с точки зрения национальной мощи, а ее экономическая мощь намного больше, чем у Индии. Но она стала страной, наиболее склонной к сотрудничеству с наступательной стратегией США в Азии. С одной стороны, действия Японии обострили ее холодные отношения и периодические споры с Китаем и Россией, а с другой стороны, они также привели к тому, что Япония потеряла рычаги влияния, чтобы требовать уважения к Соединенным Штатам.

Японско-американские отношения нельзя продвигать как модель в Азии. В долгосрочной перспективе общая тенденция Японии будет заключаться в развитии более независимой дипломатии. Сегодняшний мир больше не о геополитической игре жизни и смерти. Трудно связать страны вместе как однородную единицу посредством видения безопасности. Интересы каждой страны различаются. Каждой стране необходимо гибко сотрудничать с другими в разных направлениях, а не класть все яйца в одну корзину.

Роль укрепления союза между США и их союзниками, который сейчас продвигает новая администрация США, будет ограничена. Если бы Соединенные Штаты полагались на свой альянс для решения проблем, связанных с их устаревшей гегемонией, это было бы безумным подвигом. Напротив, стремление Китая и России наладить партнерство, а не альянс, свидетельствует об их уверенности, что больше соответствует духу этой эпохи.

Нет сомнений в том, что глобальная стратегическая добрая воля является основой всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Россией в новую эпоху. Однако Соединенные Штаты, вероятно, никогда не научатся проявлять такие добрые намерения.