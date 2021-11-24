Китай и Россия в ярости из-за ухода Байдена с Демократического виртуального саммита

ПЕКИН, Китай — Китай и Россия в среду гневно отреагировали на запланированный президентом США Джо Байденом саммит по вопросам демократии, который разозлил Пекин своим призывом к Тайваню и заклеймил Кремль как вызывающий разногласия.
Глобальная конференция — это предвыборное обещание президента США поставить борьбу между демократией и «авторитарными правительствами» в центр своей внешней политики.
Включение Тайваня, а не Китая, вызвало гневное осуждение Пекина, заявившего, что он «категорически против» так называемого «саммита за демократию».
Пекин заявляет, что Тайвань должен вернуть себе часть своей территории, в один прекрасный день, если потребуется, силой.
На виртуальный саммит были приглашены около 110 стран, включая главных западных союзников США, Ирак, Индию и Пакистан.
Но Россия сказала Список гостейНа сайте Госдепартамента США, опубликованном во вторник, говорится, что Соединенные Штаты «хотят создать новые разделительные линии, разделяющие страны, по их мнению, хорошие и плохие».
«Все больше и больше стран хотят сами решать, как им жить», — заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, добавив, что Вашингтон пытается приватизировать термин «демократия».
«Это можно и нельзя делать», — сказал он.
Дипломатический заговор
В то время, когда Китай усиливает свою кампанию по изоляции Тайваня от международных организаций, призыв к Тайбэю является крупным заговором.
Тайвань сказал, что встреча станет редкой возможностью поджечь свой авторитет на мировой арене.
«Благодаря этому саммиту Тайвань сможет поделиться своей историей демократического успеха», — заявил журналистам пресс-секретарь администрации президента Ксавьер Чанг.
Только 15 стран официально признают Тайбэй в Пекине, хотя многие страны поддерживают практические дипломатические отношения с островом.
Соединенные Штаты не признают Тайвань как независимую страну, но поддерживают его в качестве важного регионального союзника и выступают против любого изменения своей позиции силой.
Китай отрицает использование слова «Тайвань» или дипломатических жестов, которые могли бы придать острову международное признание.
«Я согласен с большим, чем того заслуживает Тайвань, — но правительство США, похоже, призвало к созданию единого демократического правительства, которое официально не признано, так что включить его — большое дело», — написал в Твиттере Юлиан Гу, профессор права из Университета Хафстра, специализирующийся на специальностях. включая Китай.
Министерство иностранных дел Тайваня заявило, что его практика на саммите будут представлены послом США П-Ким Сяо и министром цифровых технологий Одри Тан.
Просмотренный список гостей
Долгожданная встреча состоится онлайн 9 и 10 декабря перед личной встречей во второй раз в следующем году.
Несмотря на растущую критику со стороны правозащитников по поводу демократической отсталости при индийском националистическом премьер-министре Нарендре Моди, Индия, которую часто называют «крупнейшей демократией в мире», остается.
Несмотря на свои отношения проверки с Вашингтоном, Пакистан будет делать то же самое.
Турция, союзник США по НАТО, которую президент Реджеп Тайип Эрдоган Байден назвал «авторитарной», в списке нет.
Ни Сингапур, ни Бангладеш, одна из самых густонаселенных демократий в мире, не имеют городов-государств.
На Ближний Восток были приглашены только Израиль и Ирак. Традиционные арабские союзники Соединенных Штатов — Египет, Саудовская Аравия, Иордания, Катар и Объединенные Арабские Эмираты — отсутствуют.
Байден также обратился к Бразилии, возглавляемой крайне правым президентом Жаиром Больцано.
В Европе, несмотря на сохраняющуюся напряженность в отношениях с Брюсселем из-за уважения к верховенству закона, Польша представлена, но не так далеко от крайне правого премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
С африканской стороны были приглашены Демократическая Республика Конго, Кения, Южная Африка, Нигерия и Нигер.
‘Падение демократии’
«Для этого стартового саммита … есть возможность пригласить в зал широкий круг участников: он обеспечивает обмен лучшими идеями, чем установка правильной планки заслуг», — сказала AFP Лале Исфахани из Фонда «Открытое общество». .
Вместо того, чтобы использовать саммит как антикитайский митинг, Исфахани призвал Байдена говорить о «резком упадке демократии во всем мире, включая относительно сильные модели, такие как Соединенные Штаты».
Саммит проводится в стране, где демократия потерпела неудачу в странах, на которые Соединенные Штаты возлагают большие надежды.
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