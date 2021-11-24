Китай и Россия в ярости из-за ухода Байдена с Демократического виртуального саммита

ПЕКИН, Китай — Китай и Россия в среду гневно отреагировали на запланированный президентом США Джо Байденом саммит по вопросам демократии, который разозлил Пекин своим призывом к Тайваню и заклеймил Кремль как вызывающий разногласия.

Глобальная конференция — это предвыборное обещание президента США поставить борьбу между демократией и «авторитарными правительствами» в центр своей внешней политики.

Включение Тайваня, а не Китая, вызвало гневное осуждение Пекина, заявившего, что он «категорически против» так называемого «саммита за демократию».

Пекин заявляет, что Тайвань должен вернуть себе часть своей территории, в один прекрасный день, если потребуется, силой.

На виртуальный саммит были приглашены около 110 стран, включая главных западных союзников США, Ирак, Индию и Пакистан.

Получите ежедневный выпуск Times of Israel

По электронной почте и не пропустите наши важные сообщения Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями

Но Россия сказала Список гостейНа сайте Госдепартамента США, опубликованном во вторник, говорится, что Соединенные Штаты «хотят создать новые разделительные линии, разделяющие страны, по их мнению, хорошие и плохие».

«Все больше и больше стран хотят сами решать, как им жить», — заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, добавив, что Вашингтон пытается приватизировать термин «демократия».

«Это можно и нельзя делать», — сказал он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в Кремле в Москве, Россия, 9 сентября 2021 года.

Дипломатический заговор

В то время, когда Китай усиливает свою кампанию по изоляции Тайваня от международных организаций, призыв к Тайбэю является крупным заговором.

Тайвань сказал, что встреча станет редкой возможностью поджечь свой авторитет на мировой арене.

«Благодаря этому саммиту Тайвань сможет поделиться своей историей демократического успеха», — заявил журналистам пресс-секретарь администрации президента Ксавьер Чанг.

Только 15 стран официально признают Тайбэй в Пекине, хотя многие страны поддерживают практические дипломатические отношения с островом.

Соединенные Штаты не признают Тайвань как независимую страну, но поддерживают его в качестве важного регионального союзника и выступают против любого изменения своей позиции силой.

Китай отрицает использование слова «Тайвань» или дипломатических жестов, которые могли бы придать острову международное признание.

Министр цифровых технологий Тайваня Одри Тонг выступает 10 декабря 2020 года в интервью Associated Press в Тайбэе, Тайвань. (Чан Инь-Инь / AB)

«Я согласен с большим, чем того заслуживает Тайвань, — но правительство США, похоже, призвало к созданию единого демократического правительства, которое официально не признано, так что включить его — большое дело», — написал в Твиттере Юлиан Гу, профессор права из Университета Хафстра, специализирующийся на специальностях. включая Китай.

Министерство иностранных дел Тайваня заявило, что его практика на саммите будут представлены послом США П-Ким Сяо и министром цифровых технологий Одри Тан.

Просмотренный список гостей

Долгожданная встреча состоится онлайн 9 и 10 декабря перед личной встречей во второй раз в следующем году.

Несмотря на растущую критику со стороны правозащитников по поводу демократической отсталости при индийском националистическом премьер-министре Нарендре Моди, Индия, которую часто называют «крупнейшей демократией в мире», остается.

Несмотря на свои отношения проверки с Вашингтоном, Пакистан будет делать то же самое.

Турция, союзник США по НАТО, которую президент Реджеп Тайип Эрдоган Байден назвал «авторитарной», в списке нет.

Ни Сингапур, ни Бангладеш, одна из самых густонаселенных демократий в мире, не имеют городов-государств.

Американский флаг развевается 10 ноября 2021 года в Американском институте на Тайване или в AIT в Тайбэе. (Чан Инь-Инь / AB)

На Ближний Восток были приглашены только Израиль и Ирак. Традиционные арабские союзники Соединенных Штатов — Египет, Саудовская Аравия, Иордания, Катар и Объединенные Арабские Эмираты — отсутствуют.

Байден также обратился к Бразилии, возглавляемой крайне правым президентом Жаиром Больцано.

В Европе, несмотря на сохраняющуюся напряженность в отношениях с Брюсселем из-за уважения к верховенству закона, Польша представлена, но не так далеко от крайне правого премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

С африканской стороны были приглашены Демократическая Республика Конго, Кения, Южная Африка, Нигерия и Нигер.

‘Падение демократии’

«Для этого стартового саммита … есть возможность пригласить в зал широкий круг участников: он обеспечивает обмен лучшими идеями, чем установка правильной планки заслуг», — сказала AFP Лале Исфахани из Фонда «Открытое общество». .

Вместо того, чтобы использовать саммит как антикитайский митинг, Исфахани призвал Байдена говорить о «резком упадке демократии во всем мире, включая относительно сильные модели, такие как Соединенные Штаты».

Саммит проводится в стране, где демократия потерпела неудачу в странах, на которые Соединенные Штаты возлагают большие надежды.

Судан и Мьянма пережили военные перевороты, а Эфиопия находится в разгаре конфликта, который может привести к ее «взрыву», который, по словам американских послов, произошел после того, как талибы захватили контроль над Афганистаном через два десятилетия после вывода американских войск.