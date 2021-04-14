Китай и Россия – главные факторы ухода Байдена из Афганистана

Миссия по искоренению боевиков «Аль-Каиды», которые нашли убежище в Афганистане и оттуда организовали теракты 11 сентября, получила название «Несокрушимая свобода». Затем президент Джордж Буш сказал, что это отражение американского долга «защищать не только наши драгоценные свободы, но и свободу людей повсюду жить и растить своих детей без страха».

Спустя почти два десятилетия и три американских президентства после этого в войне, унесшей жизни тысяч американцев и афганцев, президент Байден заявил, что он сделает то, что не смог сделать ни один из его непосредственных предшественников: навсегда покинет Афганистан.

Среди других целей Байден считает, что Соединенным Штатам следует сосредоточиться на вызовах со стороны России и Китая.

Наращивание российских сил на границе с Украиной является крупнейшим со времени до вторжения в Крым в 2014 году. Министерство обороны Тайваня недавно зафиксировало неоднократные вторжения китайских военно-воздушных сил в район ограничения ПВО Тайваня над Южно-Китайским морем. дней. В министерстве заявили, что в понедельник произошло крупнейшее из таких вторжений, когда 20 истребителей, бомбардировщиков и других самолетов вошли в район к юго-западу от Тайваня.

Для Байдена главным приоритетом внешней политики в 2021 году станет усиление конкуренции между западными демократиями и авторитарными странами, особенно Китаем и Россией.