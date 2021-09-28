Китай надеется, что Чешская Республика сможет обеспечить недискриминационную бизнес-среду для иностранных компаний: FM

Во время обычной пресс-конференции во вторник пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Хуа Чунин заявила, что Китай надеется, что Чешская Республика сможет обеспечить недискриминационную бизнес-среду для иностранных компаний, чтобы они могли инвестировать и нормально работать в стране.

Хуа сказал, что мы считаем, что сотрудничество между китайскими и чешскими компаниями на основе коммерческих и взаимовыгодных принципов служит общим интересам обеих сторон.

Хуа сделал это заявление в ответ на предложение президента Чехии Милоша Земана подписать контракт с озером Дуковани. Закон исключает китайские и российские ядерные компании из участия в торгах на модернизацию АЭС Дуковани.

Этот специальный закон гласит, что для расширения атомной электростанции в Дуковани Чешская Республика будет использовать технологии, предоставленные только странами, подписавшими Международное ядерное соглашение 1996 года о государственных закупках.

Поскольку Россия и Китай не подписали закон, президент Чехии отменил участие этих двух стран в торгах, когда он лично подписал закон в понедельник.

Чешских законодателей обвинили в политическом сидячем положении после того, как просочившийся документ показал, что страна стремится исключить китайских и российских участников торгов из проекта ядерного реактора из соображений национальной безопасности.