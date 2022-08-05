Китай приостанавливает сотрудничество с США по ряду вопросов и санкции против Пелоси из-за поездки на Тайвань

Эти меры включают отмену будущих телефонных звонков и встреч между руководителями оборонных ведомств Китая и США, будущие даты которых не были объявлены, а также отмену ежегодных военно-морских встреч в рамках Механизма военно-морских консультаций Китая и США.

Китай также приостановил сотрудничество по вопросам репатриации нелегальных иммигрантов, юридической помощи по уголовным делам и борьбе с трансграничными преступлениями, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на брифинге для прессы в пятницу.

И он приостановил свое антинаркотическое сотрудничество с Соединенными Штатами, которое и так испортилось в последние годы. Соединенные Штаты обвинили Китай в том, что он не смог предотвратить попадание синтетических опиоидов в Соединенные Штаты, поскольку Пекин и Вашингтон не пришли к единому мнению о том, как решить эту проблему.

Министерство иностранных дел Китая также заявило, что приостановит переговоры об изменении климата, ключевую область сотрудничества, несмотря на рост напряженности в последние годы.

Эти шаги были предприняты после того, как Пекин объявил, что накажет Пелоси и ее ближайших родственников за посещение Тайваня и за эскалацию ситуации. Военные учения и налеты боевых самолетов По всему острову. Ранее в пятницу министерство иностранных дел Китая осудило Пелоси за то, что оно назвало ее «злыми и провокационными действиями», заявив, что ее поездка на Тайвань представляет собой «серьезное вмешательство во внутренние дела Китая». Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси настояла на посещении Тайваня, игнорируя серьезные опасения Китая и решительную оппозицию, серьезно вмешиваясь во внутренние дела Китая, серьезно подрывая суверенитет и территориальную целостность Китая, серьезно попирая принцип одного Китая и серьезно угрожая миру. Министерство иностранных дел заявило в пятницу, что «стабильность через Тайваньский пролив». READ Британского геолога приговорили к тюремному заключению в Ираке за кражу древностей «В ответ на злые и провокационные действия Пелоси Китай решил ввести санкции против Пелоси и ее ближайших родственников», — говорится в заявлении. Визит Пелоси на Тайвань в среду, когда она встретилась с президентом Цай Инвэнь и другими лидерами, вызвал возмущение. Китай Коммунистическая партия, которая считает Демократический автономный остров своей территорией, хотя никогда не контролировала его. На пресс-конференции в Токио во время последнего этапа своего азиатского турне Пелоси взяла вызывающий тон, заявив, что Китай стремился изолировать Тайвань от международного сообщества, но не будет препятствовать поездкам туда официальных лиц США. «Мы не позволим (Китаю) изолировать Тайвань», — заявил в пятницу калифорнийский демократ. «Они не составляют наш график поездок». белый дом вызвал китайского посла в Соединенные Штаты, Цинь Ган, в четверг, чтобы осудить «безответственную» военную деятельность Китая после визита Пелоси, заявил CNN представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби. О встрече впервые сообщило издание Washington Post. В преддверии визита Пекин предупредил, что примет «решительные меры», если Пелоси пойдет вперед, и после отъезда она провела военные учения с боевой стрельбой и впервые запустила ракеты над Тайванем. Министерство обороны Тайваня сообщило, что по состоянию на 11:00 пятницы несколько китайских военных самолетов и военных кораблей провели учения вокруг Тайваньского пролива и пересекли центральную линию — среднюю точку между островом и материковым Китаем. Министерство заявило, что тайваньские военные отреагировали предупреждением по радио, силами воздушного патрулирования, военно-морскими кораблями и ракетными комплексами на берегу. В четверг Китай направил 22 боевых самолета в опознавательную зону ПВО Тайваня (ADIZ), все они пересекают центральную линию. Ряд стран, в том числе «Большая семерка», в которую входят некоторые из крупнейших экономик мира, раскритиковали китайские учения, призвав Пекин не менять статус-кво в регионе. READ Израильская армия: палестинский боевик открыл огонь по солдатам в Рамаллахе и был застрелен В своих комментариях в пятницу Пелоси сказала, что визит на Тайвань был направлен на сохранение статус-кво. «Речь идет о Законе об отношениях с Тайванем, политике США и Китая, всех законах и соглашениях, которые определяют наши отношения — ради мира в Тайваньском проливе и сохранения статус-кво», — сказала она. Пелоси также отвергла предположения некоторых критиков о том, что ее визит был больше связан с полировкой ее наследия, чем с пользой для острова, назвав это утверждение «смехотворным». Она отметила «свободную и открытую демократию» Тайваня, успешную экономику и относительно прогрессивные права геев. «Дело не во мне — дело в них», — добавила она. «Речь идет о Тайване, и я горжусь тем, что на протяжении многих лет работал над тем, чтобы показать его опасения по поводу материкового Китая». Между тем премьер-министр Японии Фумио Кисида в пятницу призвал к немедленному прекращению китайских учений, заявив, что это «серьезный вопрос, касающийся безопасности нашей страны и ее народа». Ранее Япония подала официальную жалобу после того, как пять китайских ракет упали в ее исключительной экономической зоне. На фоне ухудшения отношений Китай отменил запланированную встречу министров иностранных дел Китая и Японии. Заместитель министра иностранных дел Китая Дэн Ли в четверг вызвал в Китай послов из европейских стран, Европейского союза и Японии, чтобы выразить протест против их высказываний по Тайваню. Дин назвал заявление G7 «искажением фактов» и «вопиющей политической провокацией», обвинив заинтересованные страны во вмешательстве во внутренние дела Китая. Визит Пелоси на Тайвань был первым для спикера Палаты представителей за 25 лет, с тех пор как тогдашний спикер Палаты представителей Ньют Гингрич посетил ее в 1997 году. Ее азиатский тур также включал остановки в Малайзии, Сингапуре, Южной Корее и Японии. READ Тысячи существ Мертвого моря наводнили пляжи Великобритании

Гавон Бэ и Йонг Сюн из CNN в Сеуле, Эмико Йозука в Токио, Эрик Чунг в Тайбэе и Сэм Фоссум в Вашингтоне внесли свой вклад в этот отчет.