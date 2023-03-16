Китай, Россия и Иран проводят совместные военно-морские учения в Оманском заливе

Министерство обороны Китая сообщило, что на этой неделе китайские, иранские и российские военно-морские силы проводят совместные учения в Оманском заливе вблизи устья стратегического залива.

Министерство обороны Китая заявило во вторник, что военно-морские силы Китая, Ирана и России — стран, враждующих с США, — проводят на этой неделе совместные учения в Оманском заливе.

В министерстве, не уточняя, сообщили, что в маневрах «Security Bond-2023» принимают участие и другие страны. Иран, Пакистан, Оман и Объединенные Арабские Эмираты имеют береговую линию вдоль водного бассейна, расположенного в устье стратегического Персидского залива.

«Эти учения помогут углубить практическое сотрудничество между флотами стран-участниц… и привнесут позитивную энергию в региональный мир и стабильность», — говорится в заявлении министерства.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил в среду, что Белый дом не заинтересован в совместных учениях. Кирби сказал, что Соединенные Штаты и другие страны постоянно проводят тренировки, и это будет не первый раз, когда русские и китайцы тренируются вместе.

«Мы будем следить за этим, и мы будем следить за этим, конечно, чтобы убедиться, что в результате этих учений нет угрозы нашим интересам национальной безопасности или интересам наших союзников и партнеров в регионе», — сказал Кирби CNN. . «Но страны тренируются. Мы делаем это все время. Мы будем следить за этим как можно лучше».

Маневры, запланированные на среду-воскресенье, проходят на фоне эскалации напряженности между Соединенными Штатами и Китаем по ряду вопросов, включая отказ Китая критиковать Москву за ее вторжение в Украину и его постоянную поддержку российской экономики.

США и их союзники осудили вторжение, ввели экономические санкции против России и поставили оборонительное вооружение Украине. Иран и Соединенные Штаты были противниками с момента основания Исламской Республики в 1979 году и взятия в заложники американских дипломатов.

Китай направил ракетный эсминец Nanning для участия в учениях по поиску и спасению на море и других небоевых задачах. У Китая есть единственная иностранная военная база с военно-морским доком в Джибути, стране на Африканском Роге, расположенной по другую сторону Оманского залива.

Три страны провели аналогичные учения в прошлом году и в 2019 году, подчеркнув растущие военные и политические связи Китая со странами, которых Соединенные Штаты и их партнеры в значительной степени избегали.

На прошлой неделе в Китае состоялись переговоры между Ираном и Саудовской Аравией, его основным соперником на Ближнем Востоке, в результате которых в пятницу между ними было достигнуто соглашение о восстановлении полных дипломатических отношений после семи лет напряженности.

Хотя Соединенные Штаты и Саудовская Аравия имеют давние военные и политические связи, отношения были осложнены убийством проживающего в США журналиста Джамаля Хашогги, критикующего руководство королевства в 2018 году, и сокращением добычи нефти ОПЕК+, о чем заявила администрация. . Он помог России.

То, что Китай принимает у себя ирано-саудовские переговоры, ставит его на необычную роль посредника в региональных спорах, роль, которую Пекин, похоже, стремится извлечь выгоду в рамках «Инициативы глобальной безопасности» президента Си Цзиньпина.

«Китай готов работать со странами региона, чтобы внести свой вклад в мирное региональное развитие и построить более тесное китайско-африканское сообщество с общим будущим путем реализации ожиданий», — заявил специальный представитель страны по делам Африканского Рога Сюэ Бин. во вторник. Его слова цитирует Новое китайское информационное агентство (Синьхуа) во время его визита в Эфиопию.

Сюэ был процитирован, что Китай выступает против «геополитической конкуренции внешних сил (не), которые имеют намерение и не будут стремиться заполнить так называемую пустоту или создать эксклюзивные блоки».

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Автор статьи Ассошиэйтед Пресс Дарлин Супервиль из Вашингтона внесла свой вклад в этот отчет.