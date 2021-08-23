Китай, Россия и Северная Корея пользуются американской свободой

Соединенные Штаты – легкая мишень для врагов и критиков Америки. Воспользовавшись чрезвычайной свободой, которой они пользуются в Соединенных Штатах, враги, находящиеся поблизости и далеко, распространяют свои взгляды, поддерживают кандидатов и выступают против них, получают доступ к колледжам и аналитическим центрам, влияют на политическую жизнь и проникают в правительственные учреждения и агентства, а также в частный бизнес.

Такие обвинения вызывают крики «Маккарти», имея в виду сенатора Джозефа Маккарти, который расстроил американцев в 1950-х, заявив, что в Государственном департаменте полно шпионов, и проводил слушания, на которых он допрашивал свидетелей для доказательства шпионажа и попыток подорвать Соединенные Штаты. Реакция была направлена ​​против Маккарти, чье осуждение было официально выражено Сенатом, настолько суровым, что теперь трудно выдвинуть законные обвинения против тех, кто действует от имени истинных врагов Америки. В колледжах повсюду доминируют либералы, прогрессисты, левые, радикалы и марксисты, стремящиеся уничтожить американских политических деятелей и институты за их накопленные грехи, включая имперские авантюры и неоколониализм за рубежом.

Кампания против американского порядка, американской мощи и американских ценностей приобретает гораздо больший размах, когда Китай и Россия вмешиваются в американские дела. Китайцы, например, проникли в университеты через Институты Конфуция, созданные в университетских городках США и других стран, чтобы якобы преподавать китайский язык студентам. Эти институты также распространяли информацию о Коммунистической партии Китая посредством лекций по истории и культуре Китая, игнорируя притеснения уйгуров, резню на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году и политические протесты в Гонконге, среди других неприятных тем.

В экономическом отношении китайцы заработали репутацию воровства американских технологий, часто за счет доли в компаниях, у которых они планируют украсть инновации и идеи. В политическом плане они охотятся на американцев китайского происхождения, большинство из которых не симпатизируют правительству в Пекине. Тем не менее специалисты китайской разведки смогли найти сочувствующих среди небольшого, но значительного меньшинства американцев китайского происхождения, которые с гордостью смотрят на достижения Китая и готовы помочь подняться на землю своих предков.

Русские работают немного иначе, предпочитая сосредоточиться на избирательных кампаниях, которые, как они действительно надеются, повлияют на результат. Целью президента России Владимира Путина и российских правительственных организаций было «дискредитировать кандидатуру президента Байдена и Демократическую партию, поддержать президента Трампа, подорвать доверие общества к избирательному процессу и усугубить социальные и политические разногласия в Соединенных Штатах», – говорится в заявлении. отчет Национального разведывательного совета. .

В докладе говорится, что Китай «не считает результаты выборов достаточно выгодными для Китая, чтобы рисковать вмешательством». Вместо этого китайцы полагают, что «традиционных инструментов влияния, в первую очередь экономического таргетинга и лоббирования, будет достаточно для достижения своей цели по формированию политики США независимо от того, кто победит». У китайцев есть много способов заманить доверчивых иностранцев к получению щедрых гонораров за консультации, заплатить экспертам за то, чтобы они появлялись в комитетах и ​​выступали с докладами, и похлопать по ладони деньгами за небольшую работу.

И хотя американцы критикуют Китай за такую ​​тактику, они менее готовы к крайностям Северной Кореи. Действительно, северокорейцы проводят встречи с политиками, появляются в университетах, участвуют в семинарах и публичных мероприятиях и продвигают линию из Пхеньяна для непреднамеренной аудитории.

Случай с четырьмя южнокорейцами, арестованными за получение награды с Севера, предполагает, что северокорейцы не против заплатить своим друзьям, если это то, что нужно для того, чтобы привлечь сторонников своего дела, включая фиктивный мирный договор, вывод войск США и объединение. . Со всей Кореи при династии Кимов.

Дональд Кирк написал десять книг о Корее, Окинаве, Филиппинах и войне во Вьетнаме.

– внутренние источники