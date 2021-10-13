Президент России Владимир Путин на заседании Международного форума Российской энергетической недели в Москве 13 октября 2021 года.

Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Китаю «не нужно применять силу» для достижения желаемого «воссоединения» с Тайванем.

Президент Китая Си Цзиньпин на прошлой неделе пообещал достичь своей цели – мирными средствами подчинить Пекин демократически управляемое островное государство с населением 24 миллиона человек после недели роста напряженности в регионе.

Китай считает Тайвань отколовшейся провинцией, в то время как Тайвань выразил желание добиться формальной независимости, правив самим собой после отделения от материка в 1949 году в результате затяжной гражданской войны.

Президент Тайваня Цай Ин-вэнь ответил В воскресной речиЗаявление о том, что ее правительство будет инвестировать в укрепление своего военного потенциала, чтобы «продемонстрировать нашу решимость защитить себя».

Выступая в среду перед корреспондентом CNBC Хэдли Гэмблом на конференции Russian Energy Week в Москве, Путин сослался на замечания Си, предполагающие возможность мирного объединения, а также на “государственную философию” Китая, чтобы указать на отсутствие угрозы военной конфронтации.