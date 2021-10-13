Президент России Владимир Путин на заседании Международного форума Российской энергетической недели в Москве 13 октября 2021 года.
Майкл Метцель | AFP | Getty Images
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Китаю «не нужно применять силу» для достижения желаемого «воссоединения» с Тайванем.
Президент Китая Си Цзиньпин на прошлой неделе пообещал достичь своей цели – мирными средствами подчинить Пекин демократически управляемое островное государство с населением 24 миллиона человек после недели роста напряженности в регионе.
Китай считает Тайвань отколовшейся провинцией, в то время как Тайвань выразил желание добиться формальной независимости, правив самим собой после отделения от материка в 1949 году в результате затяжной гражданской войны.
Президент Тайваня Цай Ин-вэнь ответил В воскресной речиЗаявление о том, что ее правительство будет инвестировать в укрепление своего военного потенциала, чтобы «продемонстрировать нашу решимость защитить себя».
Выступая в среду перед корреспондентом CNBC Хэдли Гэмблом на конференции Russian Energy Week в Москве, Путин сослался на замечания Си, предполагающие возможность мирного объединения, а также на “государственную философию” Китая, чтобы указать на отсутствие угрозы военной конфронтации.
«Я думаю, что Китаю не нужно применять силу. Китай – огромная мощная экономика, и с точки зрения покупательного паритета Китай является экономикой номер один в мире до Соединенных Штатов», – сказал президент России. Перевод.
«Увеличивая этот экономический потенциал, Китай может реализовать свои национальные цели. Я не вижу никаких угроз».
Путин также затронул напряженные отношения в Южно-Китайском море, где Россия пыталась сохранить нейтральную позицию по отношению к давним и замаскированным международным сообществом притязаниям Китая на обширные участки близлежащих вод.
«Что касается Южно-Китайского моря, да, есть некоторые противоречивые и противоречивые интересы, но позиция России основана на том факте, что мы должны предоставить возможность всем странам в регионе, без вмешательства со стороны внерегиональных держав, иметь правильный разговор, основанный на основных нормах международного права ».
«Это должен быть переговорный процесс, именно так мы должны разрешать любые дискуссии, и я думаю, что для этого есть потенциал, но он еще не полностью использован».
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