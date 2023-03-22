Кишида и Зеленский из Японии провели переговоры по широкому кругу вопросов в Киеве

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский провели во вторник в Киеве двусторонние переговоры и обсудили широкий круг вопросов, самым решительным образом осудив российскую агрессию.

Согласно совместному заявлению, лидеры двух стран подтвердили, что агрессия России против Украины подрывает основы международного порядка, основанного на верховенстве права, и представляет собой серьезное нарушение основополагающих принципов, закрепленных в Уставе ООН, в частности, принципов суверенитета. . и его территориальной целостности и представляет собой прямую угрозу безопасности, миру и стабильности не только в евроатлантическом регионе, но и в регионе Индийского и Тихого океанов и за его пределами.

Во время встречи на высшем уровне в Киеве во вторник Кишида и Зеленский также договорились признать огромный потенциал двустороннего сотрудничества между Японией и Украиной и решили поднять двусторонние отношения до уровня особого глобального партнерства.

Лидеры подчеркнули, что останутся полностью приверженными политике непризнания попытки незаконной аннексии украинских земель Россией. В совместном официальном заявлении канцелярии премьер-министра Японии говорится, что Россия должна немедленно и безоговорочно прекратить боевые действия и немедленно и безоговорочно вывести все силы и технику со всей территории Украины.

Кроме того, лидеры решительно осудили неизбирательные удары России по гражданскому населению Украины и критически важной инфраструктуре, особенно энергетическим объектам.

Вчера премьер-министр Японии Фунио Кисида посетил Киев, Украина, где провел встречу на высшем уровне с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Визит Премьер-министра Японии в Украину совпадает с государственным визитом Председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.

Сегодня Кишида должен посетить Польшу и провести там встречу на высшем уровне с лидерами.

В Польше лидеры не только обсудят российскую агрессию против Украины, но и подтвердят свою приверженность укреплению двустороннего сотрудничества.

Визит Кишиды в Украину следует за двухдневной поездкой в ​​Индию, в ходе которой он провел двусторонние переговоры на уровне делегаций с премьер-министром Нарендрой Моди по широкому кругу вопросов.

В Индии Кишида сказал, что Япония будет расширять сотрудничество для свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, также назвав Индию «незаменимым партнером». Он добавил, что необходимо направить международное сообщество в сторону сотрудничества, а не конфликтов и разногласий.

«Индия является незаменимым партнером, и я считаю, что Индия и Япония находятся в совершенно уникальном положении в современных международных отношениях, а также в мировой истории. Индия является крупнейшей демократией в мире. Я всегда с большим уважением относился к тому, как В такой огромной и разнообразной стране, как Индия, развилась демократия», — сказал он, читая лекцию. Sapro House No. 41.

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